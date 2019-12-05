Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı rakamlarına göre 38 milyon kişi HIV’le yaşıyor. 2018 yılında 1 milyon 700 bin kişiye virüs bulaştı, 770 bin kişi hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. 2020 yılına kadar HIV kaynaklı ölümlerin 500 bine ulaşması bekleniyor.

HIV’in yüzyılın veremi olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye’de HIV’li hasta sayısının 10 yılda yüzde 465 arttığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Türkiye’de anonim test merkezlerinin yaygınlaştırılması önemli. Vakalar ancak böyle yakalanabilir. Farkındalık ve eğitim konusunda da daha etkili çalışmalar yapılmalı. Çünkü ne yazık ki, farkındalık konusunda ilerleme kaydedilemiyor. Bu durumda virüs taşıyan kişilerin sayısı katlanarak artar. Oysa tedavilerin hepsine sahibiz. Bu sadece tıbbi bir problem HIV çağın veremi oldu. İleride daha fazla kişinin enfekte olmasını engellemek için eğitim çalışmalarına ağırlık verilmeli. HIV’le mücadelenin önündeki en önemli engel bu konudaki ön yargılar…”

GRİP GİBİ BELİRTİ VERİYOR

HIV virüsünü alan kişiler enfeksiyondan sonraki ilk birkaç ay içinde en bulaşıcı dönemde olsalar da son aşamaya kadar bunun farkında olmuyorlar. İlk enfeksiyondan sonra ateş, baş ağrısı, kızarıklık veya boğaz ağrısı yaşanabilir. Ancak sonraki ilk birkaç hafta insanlar hiçbir belirti veya grip benzeri bir hastalık yaşamıyorlar.