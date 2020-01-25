Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Çin’den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık” dedi. Bir kafile ile Çin’in Vuhan şehrinden Türkiye’ye gelen ve bulantı, baş ağrısı, hâlsizlik şikâyetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Hastanesinde müşahade altına alınan Çinli kadın hastanın bir ambulans uçakla ülkesine gönderildiğini söyledi. Yüksek ateşle hastaneye başvuran kadının 36 saat boyunca takip edildiğini belirten Bakan Koca, Türkiye’de yapılan testlerinde koronovirüse rastlanmadığını ancak “şüpheli vaka” olarak takip edildiğini ve hastadan alınan örneklerin Dünya Sağlık Örgütünün referans laboratuvarlarına gönderildiğini ifade etti. İlk 36 saat içinde hastanın durumunun kötüleşmemesi üzerine, hastanın da talebiyle ülkesi Çin’e gönderildiğini belirten Bakan Koca “Hasta ile birlikte Türkiye’ye gelen diğer yolcularda hastalık belirtisine rastlanmadı. Yakından takip ettiğimiz 15-20 kişi var” diye açıkladı.

PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK

Türkiye’nin virüse karşı bütün hazırlıklarını yaptığını belirten Bakan Koca, kimsenin paniğe kapılması gereken bir durumun ortada olmadığını söyledi. Türkiye’de koronavirüs vakasına rastlanmadığını anlatan Koca “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 365 gün 24 saat denetimde. Çarşamba akşamından bu yana havaalanlarında termal kameraları çalıştırıyoruz” dedi.

ÇİNLİ YOLCULAR, İSTANBUL HAVALİMANI’NDA TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul Havalimanı’na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerince kurulan termal kameralarla detaylı şekilde tarandı. Çin’den gelen yolcuların büyük çoğunluğunun maske taktıkları görüldü.