Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar farklı illerinden şüpheli görülen 70 kişinin örneklerinin Ulusal Viroloji Laboratuvarında analiz edildiğini belirterek şu ana kadar Türkiye’de kesin yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi. Çin’in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan yeni koronavirüsle ilgili olarak “Koronavirüs Bilim Kurulu” ile yaptığı toplantının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca virüsle ilgili gelişmeleri şöyle aktardı:

ÖLENLER RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLER

Salgın hastalıklar koordinasyon merkezinden anlık olarak dünyadaki bütün gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Koca “31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde ABD, Fransa, Avustralya, Almanya ve Kanada dâhil olmak üzere 23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99’unun Çin’de olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yine tamamı Çin’de olmak üzere 213 kişi hayatını kaybederken, 187 vaka da tedavi edilerek taburcu oldu. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu, bizim risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan, 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi” dedi.

11 BİN YOLCU TARANDI

Havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulundurulduğunu söyleyen Bakan Koca, Çin’den gelen bütün uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin devreye sokulduğunu hatırlatarak . Şu ana kadar Çin’den gelen 11 bin yolcunun termal kameralarla tarandığını söyleyen Koca “Herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz, koruyucu ekipman ve malzemelerimiz bütün şehirlerimizde ihtiyaç hâlinde kullanılmaya hazır olduğunu yeterli koruyucu ekip ve malzeme bulundurduğumuzun altını çizmek istiyorum. THY Çin seferlerini 9 Şubat’a kadar durdurdu” diye anlattı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK GRİP ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa Tıp Fakültesine hâlsizlik ve ateş şikâyetiyle başvuran altı yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan iddialara yönelik bir açıklama yaptı. Koca yaptığı açıklamada, çocuğa mevsimsel grip teşhisi konulduğunu belirterek “Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şanghay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesinde yapılan Influenza testinin sonucu Influenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır.

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik “koronavirüs şüphesi”, henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu “kesin teşhis” gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalıştığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir defa daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

MÜDAHALE KAPASİTEMİZ YETERLİ

Fahrettin Koca “Şu ana kadar Türkiye’de kesin koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. Eğer olursa bunu izole etmek üzere bütün imkânlarımızın hazır olduğunu, kapasitemizin yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü virüsün diğer ülkelere yayılımını engellemek açısından müdahale kapasitesi yetersiz ülkeler olması nedeniyle küresel acil durum ilan edilmesi gerektiğini bildirdi. Ancak DSÖ seyahat kısıtlamasına gerek olmadığını, bu durumun ticareti etkilememesi gerektiğini ifade etti” açıklamasında bulundu.

YETMİŞ KİŞİDEN NUMUNE ALINDI

Adana’da gözetim altında bulunan iki vakanın sonuçlarının da negatif çıktığını aktaran Koca “Bu süreçte vaka sayısı 70 oldu. Bu dönemde pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadı. Niçin çıkmadı diye sorulabilir. Biz ilk günden itibaren denetimleri sıkı olarak uyguladık. DSÖ termal kamera tedbirlerini şimdi öneriyor, biz 20 gün önce uygulamaya başladık. Çin’den gelen biriyle teması olan kişiyi en ufak bir hastalık belirtisi olduğunda düşünmeden gözetim alına alıp numuneleri aldık. Hassasiyetle yaklaştığımız için numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu ama yine bu sebeple hepsi negatif çıktı diye konuştu.

HASTALIK BELİRTİSİ YOK

Çin’den Türkiye’ye ambulans uçakla getirilerek olan Türk vatandaşları ve diğer ülke vatandaşlarının hiçbirinde hastalık belirtisi bulunmadığını söyleyen Bakan Koca “Yine de uçak personelini ve gelenleri 14 gün boyunca gözetim altında tutacağız” dedi.