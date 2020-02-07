Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaliforniya Ceviz Komisyonu (CWC), cevizin sağlık açısından önemine belirtmek için düzenlediği '3'ün Gücü' kampanyasının başladığını duyurdu. Program; ABD, Türkiye, Almanya, Hindistan, Japonya, Güney Kore, İspanya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 9 ülkede gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında tüketicilere cevizin eşsiz besin bileşimi ve haftada en az 3 avuç ceviz tüketerek genel sağlığın nasıl iyileştirilebileceği konusunda bilgiler vereceği belirtildi.

Sağlıklı olmak için en basit yollardan birinin ceviz tüketmek olduğu kaydedilen kampanya ile şubat ayı sonuna kadar paylaşılacak küresel video ve websitesi aracılığıyla çeşitli iletişim çalışmaları gerçekleştirilecek. Cevizin, diyete güçlü bir takviye olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal medya üzerinden çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek.

Ayrıca; TV programı katılımları ve farklı kuru yemiş zincir mağazalarında satış destek çalışmaları da yürütülecek. Tüketicilere de promosyon ürünleri ve bilgilendirici tanıtım materyalleri hediye edileceği bildirildi.

Yapılan bilgilendirmede; kampanyanın adı olan 3'ün Gücü şöyle açıklandı;

"Ceviz, her insanın ihtiyaç duyduğu bitki temelli omega-3 ALA (alfa-linolenik asit, 2,5 g / oz) içeriği bakımından oldukça yüksek tek kabuklu yemiş çeşididir.

Haftada en az 3 avuç (1 avuç 1 ons veya yaklaşık 28 grama denk geliyor) dolusu ceviz tüketimi genel beslenmeyi geliştirmenin basit bir yoludur.

Sevgililer Günü ve kalp ayı kabul edilen Şubat ayı boyunca, bu bilgileri önemsediğiniz en az 3 kişiye ileterek sevgiyi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın."