Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada sigaradan sonra en büyük bağımlılığın burun spreylerinde yaşandığını ifade eden Opr. Dr. Bilgehan Aydın, bağımlılığın en büyük sebebinin bu spreylere çok kolay ve reçetesiz dahi ulaşılabilmesi olarak tanımladı. Aydın belli başlı markaların burun tıkanıklığını çözmekten ziyade belli bir kullanımdan sonra kronik bir tıkanıklığa da sebep olacağı konusunda uyardı. İHA