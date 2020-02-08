Dünyada sigaradan sonra en büyük bağımlılığın burun spreylerinde yaşandığını ifade eden Opr. Dr. Bilgehan Aydın, bağımlılığın en büyük sebebinin bu spreylere çok kolay ve reçetesiz dahi ulaşılabilmesi olarak tanımladı. Aydın belli başlı markaların burun tıkanıklığını çözmekten ziyade belli bir kullanımdan sonra kronik bir tıkanıklığa da sebep olacağı konusunda uyardı. İHA
Burun spreyi reçeteli bağımlılıktır
08.02.2020 - 02:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burun yapısını bozan ve nefes almayı güçleştirecek çeşitli solunum yolları problemlerine sebep olan grip, sinüzit, alerjik rinit, nazal polipler gibi hastalıklar yüzünden uzun süre burun spreyi kullanılması konusunda ikazlarda bulunan Opr. Dr. Bilgehan Aydın, bu spreylerin uzun süre ve ihtiyaç dışı kullanımında bağımlılık yapabileceğini söyledi.
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679972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/679972.aspx
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