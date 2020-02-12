Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de hava sıcaklığının günlerdir eksi derecelerde olması, kentin yöresel lezzeti olan ‘beyran'a ilgiyi arttırdı. Özellikle soğuk algınlığı ve gribe iyi gelmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle tercih edilen beyran, vitamin deposu olma özelliğiyle de sıklıkla tüketiliyor. Eklem ağrılarına ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen beyran, kış aylarında şifa dağıtması ile de biliniyor. İçerisindeki sarımsak sosu ve özel et suyu ile doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyran, gastronomi kenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.

“Beyran, hastalıklara karşı kalkan”

Beyranın, Osmanlı döneminde padişah yemeği olarak bilindiğini anlatan restoran işletmecisi Ahmet Çadır, “Beyran Gaziantep yöresine ait, kuzunun kürek ve boyun etinden yapılır. İçinde bolca antibiyotik, sarımsak, acı ve bolca protein bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında hava sıcaklıkları eksi derecelere düştüğünde Gaziantepliler bu yemekle hastalıklara karşı kendini korumaya alır. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler de bu yemeği sıklıkla tercih ediyor” dedi.

“Kışın haftada iki kez beyran yiyen vatandaşlar var”

Özellikle kış mevsiminde vatandaşların beyranı daha çok tercih ettiğini belirten Çadır, “Normal zamanda haftada bir beyran yemeyi tercih eden vatandaşlar kış aylarında en az haftada iki kez beyran yemeyi tercih ediyor. Çünkü bu yemeğin enfeksiyonlara, virüslere, hücre yenilenmelerine karşı müthiş bir etkisi ve faydası var. Zaten doktorlar da bu faydaları nedeniyle bu yemeği tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.

Hazırlanışı 12 saat sürüyor

Beyranın hazırlanışının 12 saati bulduğuna da değinen Çadır, “Bu yemeğin 12 saatlik bir hazırlanma süreci var. Beyran yapımında kullanılan boyun ve kürek etlerimizi büyük bir kazana koyar ıslar ve kanlı suyunu alırız. Daha sonra 12 saat kısık ateşte pişiririz. Bu sayede o kullanılan etin lezzeti ve vitamini ortaya çıkar. Zaten önemli olan da beyran suyunun lezzetli ve vitaminli olmasıdır” diye konuştu.