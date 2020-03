Türkiye Gazetesi

100 gram kuşburnu, 100 gram portakaldan 40 kat daha fazla C vitamini içerir. Bu yüzden portakal yerine aynı miktarda kuşburnu tüketirseniz, vücudunuzun ihtiyacı olan C vitaminini karşılamış olursunuz. Bu değerli vitamin çözündüğü için vücutta depolanmaz. Yani dün yediğiniz kuşburnu veya portakalın bugün size faydası olmaz. Bu nedenle günlük olarak C vitamini almamız gereklidir” dedi.