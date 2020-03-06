Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İstanbul’dan kalkıp Singapur’a giden Türk Hava Yolları uçağında bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesi akıllara “Şu anda etrafımızda gripli birçok kişi var. Bunların içinde koronavirüs var mı?” sorusunu getirdi. Biz de bu soruyu Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ve Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap’a sorduk.

Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 1500 test yapıldığını ve bunların sonucunda hiçbir koronavirüs pozitif vakaya rastlanmadığını bildiren Prof. Dr. Azap “Test yapılan kişiler yurt dışı ile teması olan ve koronavirüs enfeksiyonu belirtisi gösterenlerdi. Bunlara yapılan testler negatif çıktı. Ancak bu Türkiye’de hiç vaka olmadığını göstermiyor. Hastalığın kaynağı olan Çin’de bile 1 kişide yakalamak için 1.000 test yapmak gerekiyordu. Dolayısıyla test sayısı arttığında vaka çıkabilir. Hastalığın yüzde 80’i hafif geçiyor ve doktora başvurmaya gerek görmüyor. Bunlar fark edilmemiş olabilir. O yüzden Türkiye’de yoktur diyemiyoruz, henüz tespit edemedik diyoruz” dedi.

Kuru öksürük ve yüksek ateş şart

Risk grubunun 38 dereceyi geçen yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı ve hâlsizlik şikâyeti olan ve kendisi ya da yakınlarının son 14 gün içinde yurt dışında bulunmuş kişiler olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Azap “Bu şikâyetleri uyan kişilere test yapılıyor. Mevsimsel nezle ya da grip olup, sadece burnu akan, sesi kısılan, gözü akan kişiye yurt dışında da bulunmuş olsa tanı testi yapılmıyor. Hastalık için kuru öksürük ve yüksek ateş görülmesi şart. Nefes darlığı, hastaların sadece yüzde 20’sinde görülüyor” şeklinde konuştu.

Koronavirüs vakalarının saklandığı yönündeki şüphelerin yersiz olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Azap, şöyle devam etti: Böyle bir şeyi saklamak, İran’da olduğu gibi virüsün hızla yayılmasına sebep olur. Bu hafta itibarıyla nezle ve grip vakalarında artış görüldü. Beklediğimiz mevsimsel bir durum. Muhtemelen önümüzdeki hafta vaka sayısı biraz daha artacak. Bu gördüklerimiz koronavirüs değil, mevsimsel nezle ve grip.