Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kanserde, hastanın bağışıklık hücrelerinin genetiğini laboratuvar ortamında değiştirerek, kanserle savaşan hücreler hâline getirdikten sonra geri verilmesi metodu olan Car-T Cell tedavisi, lenfoma ve lösemiden sonra Multipl Miyelom’da da deneniyor. Multipl Miyelom’la ilgili Amerika Birleşik Devletlerinde sürdürülen klinik çalışmalardan birinin araştırma merkezlerinden biri de Koç Üniversitesi olacak. Bunun için ABD’deki bir merkezle iş birliği yapılacağını söyleyen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dâhiliye Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu “Sağlık Bakanlığı Etik Kurul başvurularını yaptık. Onay çıktığı anda düğmeye basacağız ve FDA onayı alan çalışmada Türk hastalara da yer verilecek. Yine bir kan kanseri türü olan Multipl Miyelom’u hedef alan Car-T Cell tedavisi ile sonuçlar oldukça ümit verici. Metot, diğer tedavileri denemiş ancak hastalığı nüksetmiş hastalar için bir şifa umudu sunacak” dedi.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLEN HÜCRELER

Car-T Cell tedavisinde hastadan alınan bağışıklık hücrelerine kanserle savaşacak genetik materyal ekledikten sonra hastaya geri verildiğini ve hastanın kanseri kendi kendine yendiğini anlatan Prof. Dr. Ferhanoğlu “Car-T Cell özellikle lenfomada ve akut lenfoblastik lösemide FDA tarafından onaylandı ve şu anda Avrupa da ve ABD de uygulanan bir tedavi seçeneği. Karşılaştırmalı çalışmalar, Car-T Cell uygulanan hastaların, diğer tedavileri gören hastalara göre belirgin hayat şansı avantajı olduğu gösteriyor. Multipl Miyelom’da da başarılı olmasını bekliyoruz” dedi

AYAKTAN BAĞIŞIKLIK NAKLİ

Amerika’daki beş merkezin yanında altıncı merkez olarak projeye girmeye hak kazanan Koç Üniversitesi Hastanesinde yürütülecek çalışmaya ilk etapta 12 hasta alınacağını belirten Prof. Dr. Ferhanoğlu “Faz 1 tedavi için yaş sınırı yok. Sadece bu kişilerin en az iki farklı tedavi almış ve hastalığı nüksetmiş hasta olması ancak son dönem hasta olmaması gerekiyor. Tedavi başarılı olursa hasta sayısı artacak. Hastanın bağışıklık hücrelerini kendi laboratuvarımızda topladıktan sonra Amerika’daki merkeze göndereceğiz” dedi.

YAN ETKİSİ AZ

Dünyada farklı Car-T Cell tedavileri yapıldığını ve bu tedavi usulünde en önemli sıkıntının yan etkileri olduğunu belirten Prof. Dr. Ferhanoğlu “Katılacağımız projedeki Car-T Cell yan etki profilinin en düşük olduğu yöntem. Hatta hastaneye yatmak gerekmeyecek. Hasta iki ay boyunca belirli aralıklarla gelerek tedavisini alacak ve evine gidebilecek” dedi.

TAM ŞİFAYA EN YAKIN KANSER MİYELOM

İstanbul’da geçtiğimiz hafta düzenlenen New Trends in Hematology Kongresi için ülkemize gelen Uluslararası Miyelom Vakfı Başkanı Prof. Dr. Brian Durie son 15 sene içinde kanser tedavisinde meydana gelen gelişmelerle “tam iyileşmeye”doğru hızlı bir gidiş olduğunu belirterek “Bu hastalıkla ilgili tedaviler sayesinde, Miyelom hastalarının sağkalım süresi iki seneden 10-15 seneye kadar ulaştı. Tamamen iyileşme yok ama kronik bir hastalık hâline geldi. Şu anda tam şifa için çalışıyoruz. Şimdiye kadar bir takım ilaç kombinasyonları kullanıyorduk. İlk defa Car-T Cell’de tek bir tedavinin onların yerine geçtiğini gördük. Bu tedaviyi doğru yönetebilir, dozu ayarlayabilirsek, belki ileride başka ilaçların kombinasyonu ile kür yüzde yüz mümkün olacak. Kanserde tam şifanın bulunabilmesine en yakın kanser türü” diye anlattı.

ORGAN NAKLİ GİBİ

Car-T Cell’in organ nakline benzetilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Durie “Çalışmalarımızda tek bir uygulama ile kanseri ortadan kaldırabildiğimiz örnekler var. Ancak, bir buçuk yıl sonra nüksettiğini gördük. Bunlar son dönem hastalardı. Eğer erken dönemde çalışılsa belki tek uygulama ile kanseri vücuttan kazıyabileceğiz” diye anlattı.

SİYAH KUĞU TÜMÖR HÜCRESİNİN PEŞİNDE

Uluslararası Miyelom’a Vakfı tarafından 2012 yılında başlatılan ve Miyelom’u tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni tedavilere fon sağlayan Siyah Kuğu Projesi’nde dünyada kan kanserlerinin tedavisine yön veren bilim insanlarının bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Durie “Miyelom’u tedavi eden yeni yaklaşımlar içinde Car-T Cell, bizi en çok heyecanlandıran metot. Ancak onun dışında başka tedavi metotlarını da destekliyor ve hangisinin daha başarılı olacağını merakla bekliyoruz” dedi.

TEDAVİYE ULAŞILAMAMASI BİZİ ÜZÜYOR

Kanser tedavisindeki gelişmelere bütün dünyanın aynı anda ulaşamadığını hatırlatan Prof. Dr. Durie “Fakir ülkeler için geliştirdiğimiz proje var. Kanser ilacı geliştiren firmalarla üzerinde çalıştığımız bir projede, bu firmalar AIDS ilaçlarında olduğu gibi son kullanma tarihleri dolmak üzere olan ilaçları, ilaca hiç ulaşamayan ülkelere ücretsiz gönderecekler” dedi.