Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Kırmızı pancar antioksidan özelliği yüksek bir besin. Aynı zamanda da demir ve A vitamini açısından da oldukça yüksek bir besin. Yine kırmızı pancar vücudumuzun oksijenlenmesini artıran bir besin. Solunum yolu sıkıntılarında oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, güne kahvaltıyla başlamalı ve herhangi bir sağlık problemi yoksa her gün 1 yumurta tüketilmelidir. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen E vitamini içerir. Bu sebeple beslenmede mutlaka yağlı tohumlara yer verilmelidir. Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ön plana çıkan ögeler ise A, C, E vitaminleri ile çinko minerali oluyor. Omega-3 yağ asitleri de yine immün sisteminin en güçlü destek kuvvetlerinden biridir. Mevsime uygun beslenerek aslında bu saydığımız tüm besin ögelerini, kolaylıkla bağışıklık sistemimize sunabiliyoruz" dedi.

Özellikle de mevsimine göre taze sebze, meyve tüketimi çok önemli olduğunu belirten Küçük, "A vitamini, özellikle solunum sistemi yolu enfeksiyonlarından koruyucu rolüyle etkisi kesin olarak kanıtlanmış bir vitamindir. C vitamini ise, suda eriyen ve vücutta depolanamayan bir vitamin olduğu için günlük olarak almak gerekiyor. Beslenmedeki C vitamini deposu gıdalarımız ise taze sebze ve meyveler. Vücudumuzun savunma askerleri yani bağırsaklarımız bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Biz bu süreç içinde beslenmemize ve bağışıklığımızı güçlendirecek besinleri ne kadar çok tüketirsek o kadar koruyucu önlemleri artırmış olacağız. Okulların da tatil olmasıyla çocuklarımızla birlikte evde vakit geçirmeye daha fazla başlamış durumdayız. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinlerimizin içinde probiyotiklerimiz var. Bizim doğal probiyotiklerimiz arasında yoğurt, evde yaptığımız kırmızı pancar turşusu ve suyu var. Koronavirüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amaçlı probiyotikten zengin besinlere bu dönemde daha fazla önem vermemiz gerekmektedir. Özellikle D vitamini, çinko, demir ve B12 seviyeleri ülkemizde çok sık görülüyor. Buna bağlı beslenme önerileri ve gerekiyorsa takviyeleri yapılmalıdır. Zerdeçal, zencefil, kırmızı pul biber, karabiber, kekik sizin için mükemmel koruma kalkanı oluşturacaktır. Propolis veya arı sütü, bal mutlaka tüketilmeli" diye konuştu.