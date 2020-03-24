Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsü'nün, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini açıklayan Koca, "Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.ullanılacak.