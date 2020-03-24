Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsü'nün, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini açıklayan Koca, "Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.ullanılacak.
Bakan Koca'dan korona için aşı müjdesi: Harekete geçildi
24.03.2020 - 17:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti."
Kaynak: AA
Etiketler : sağlık bakanı,
690702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/690702.aspx
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