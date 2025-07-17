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Limonlu serinlik! Limonata güneşin tahribatını azaltıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Limonlu serinlik! Limonata güneşin tahribatını azaltıyor
Limonata, Güneş Yanığı, C Vitamini, E Vitamini, Antioksidan, Kanser, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sıcak havada buz gibi limonata… Yaz aylarının vazgeçilmezi limonatanın sadece serinlemek için tercih edildiğini düşünüyordunuz değil mi?

ZİYNETİ KOCABIYIK - Evet serinletiyor ama aynı zamanda güneş yanığının olumsuz etkilerini de azaltıyor. Çünkü limon dışında portakal ve greyfurtun içeriğinde bulunan C ve E vitaminleri uzun süreli alındıklarında, güneş yanığı riski minimuma iniyor.

Ayrıca kanser riskini azaltan limon, hücreleri serbest radikallerin yol açtığı tahribattan koruyan güçlü antioksidanları içeriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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