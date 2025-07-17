Limonlu serinlik! Limonata güneşin tahribatını azaltıyor
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sıcak havada buz gibi limonata… Yaz aylarının vazgeçilmezi limonatanın sadece serinlemek için tercih edildiğini düşünüyordunuz değil mi?
ZİYNETİ KOCABIYIK - Evet serinletiyor ama aynı zamanda güneş yanığının olumsuz etkilerini de azaltıyor. Çünkü limon dışında portakal ve greyfurtun içeriğinde bulunan C ve E vitaminleri uzun süreli alındıklarında, güneş yanığı riski minimuma iniyor.
Ayrıca kanser riskini azaltan limon, hücreleri serbest radikallerin yol açtığı tahribattan koruyan güçlü antioksidanları içeriyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe