Limonlu serinlik! Limonata güneşin tahribatını azaltıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 02:10 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 02:11 - Güncelleme:

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Sıcak havada buz gibi limonata… Yaz aylarının vazgeçilmezi limonatanın sadece serinlemek için tercih edildiğini düşünüyordunuz değil mi?

ZİYNETİ KOCABIYIK - Evet serinletiyor ama aynı zamanda güneş yanığının olumsuz etkilerini de azaltıyor. Çünkü limon dışında portakal ve greyfurtun içeriğinde bulunan C ve E vitaminleri uzun süreli alındıklarında, güneş yanığı riski minimuma iniyor. Ayrıca kanser riskini azaltan limon, hücreleri serbest radikallerin yol açtığı tahribattan koruyan güçlü antioksidanları içeriyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe