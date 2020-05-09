Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

SORU: Hafif Covid-19 belirtilerinde hemen hastaneye gitmemeyi, iyileşebilecek vaziyette isek evde geçirmeyi tavsiye ediyorlar. Peki, hastaneye gitme eşiği nedir? Özellikle bilinen bir kalp rahatsızlığımız varsa hangi belirtileri gözlemlemeliyiz? (Enes Kurtaran)

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy

CEVAP: Covid-19 infeksiyonunun bugüne kadar herkesçe öğrenilebilmiş genel belirtileri arasında en çok görülenler, özellikle 38 derece ve yukarısı kendiliğinden geçmeyen ateş, öksürük, eklem ağrıları, yorgunluk; daha az görülenler baş ağrısı, nefes darlığı, ishal, güçsüzlük, hava açlığı, koku almada bozukluk, tat almada bozukluk, çarpıntı, konuşma bozukluğu, yüzde çarpılmadır. Bu belirtilerden özellikle ateş önemlidir. Bu hastalık için ateşin seçkin ilacı ‘parasetamol’dür. Ayrıca yine sıklıkla kullanılmakta olan ibuprofen denilen ilaç ile ilgili enfeksiyonun oluşumu ve gelişiminde rol oynadığı ile ilgili spekülasyonlar bulunmaktadır. Bugün için elimizdeki bilgiler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Eczacılar Birliği (EMA) tarafından da bildirildiğine göre ibuprofen kullanılmasını engelleyen bir bilgi bugün için yoktur. Evde kendi başımıza ateşi 48 saat içerisinde kontrol altına alamıyorsak, nefes darlığı, öksürük şikâyetleri artmaya başlıyorsa hastaneye başvurmalıyız.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ MİDEYİ RAHATLATMAZ

SORU: Mide yanması sebebiyle zeytini çekirdeğiyle yiyorum. Bunun midemi rahatlattığını fark ettim. Herhangi bir yan etkisi olabilir mi? Teşekkür ederim.

Beslenme Uzmanı Dyt. Esra Kurt Mutlu

CEVAP: Zeytin besleyici değeri çok yüksek bir besindir. Bol miktarda yağ, A vitamini, E vitamini, fosfor, kükürt ve magnezyum barındırır. Zeytinin çekirdeğinden elde edilen zeytinyağı kalp ve damar sağlığı için çok faydalıdır. Karaciğerin düzenli çalışmasına yardımcı olur, bağırsak düzenimizde etkilidir. Zeytin yaprağı çay olarak da içilebilir. Zeytin sağlık ve ilaç sektöründe çok amaçlı kullanılmaktadır. Bütün bunların yanında zeytin çekirdeği ile ilgili sindirim sistemini ve bağırsakları düzenlediği ile ilgili bilimsel veri yoktur. Zeytin çekirdeği selüloz, hemiselüloz ve lignin içeren lignoselülozik bir yapıdadır. Bu tür yapıların sindirilmesi için gerekli enzim insan vücudunda bulunmaz. Bilimde bu tür uygulamaların faydalı olması ile ilgili görüşler plasebo etkisi ile ifade edilmektedir.

KIZARIKLIKLARIN SEBEBİ EGZAMA

SORU: Hayırlı günler. Öncelikle böyle bir hizmet yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Fotoğrafta görüldüğü üzere önce ellerimde kızarıklıklar meydana geldi. Daha sonra bunlar kollarımda ve vücudumun iki yan taraflarında da görüldü. Pullanma, sulu yara görüntüsü yok. Ara ara hafif bir kaşıntı oluyor ama öyle rahatsız edici değil. Daha önce ellerimdeki kızarıklıklar için iki defa kortizon iğnesi yapmıştınız. Şimdi ne yapmak gerekir?



Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Fotoğraftan gördüğüm kadarıyla vücudunuzdaki kızarıklıklar kış aylarında sık görülen egzemalara benziyor. Vücudu nemli tutmak önemli. Cildinizi sabunla fazla yıkayıp kurutmayın. Kızarıklıkları yatıştırmak için kortizonlu krem kullanabilirsiniz. Üzerine de nemlendirici kullanmanızı tavsiye ederiz.

ZONA AĞRILARI ŞİDDETLİ OLABİLİR

SORU: Merhaba. Üç gün önce boyun ağrısıyla beraber yüzümde ve boynumda fotoğraftaki gibi kızarıklıklar oluşuyor. Bu kızarıklıklar dayanılmaz bir şekilde ağrıyor ve iki dakikada içi sulu yanık gibi yaralar hâlini alıyor. Bu yaralardan saçlarımın arasında bile var. Doktora gittim, ilaç verdi. Onun verdiği ilaçları kullanıyorum ama ağrıya ve yanmaya dayanamıyorum. İlaçlarda mı bir hata var? Ya da yanlış mı kullanıyorum? Antibiyotiği sabah yerine akşam mı alsam?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Tarifinizden ve fotoğraftan zona hastalığı olduğu anlaşılıyor. İlaçlarınızı tarif edildiği gibi kullanın. Ancak zona hastalığında ağrı, nevralji şeklinde çok şiddetli olabilir. O zaman ilave ağrı kesiciler ve sinir ilaçları gerekebilir. Tekrar doktorunuzla temasa geçin.

Pandemi günlerinde #evdekalTürkiye çağrısına uyan vatandaşlar çok zaruri olmadıkça hastanelere gitmiyor. Ancak vatandaş hem var olan sağlık sorunları hem de yeni gelişen şikâyetlerinin Covid-19’dan nasıl etkileneceğini merak ediyor. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla Türkiye Hastanesinin bütün birimlerinde görevli doktorlar, bu akşam saat 21.00’de Türkiye Hastanesinin Instagram hesabında buluşuyor. Yayın sırasında Instagram hesabından doktorlara yeni tip koronavirüsle ilgili bütün sorularınızı sorabilir, sağlık problemlerinizle ilgili bilgi alabilirsiniz.

instagram: /turkiyehastanesi