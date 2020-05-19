Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ozon ve ultraviyole (UV) ışınlarının birlikte kullanıldığı kabin, sağlık çalışanının üzerindeki siperlik, gözlük, eldiven, koruyucu elbise gibi kişisel korunma ekipmanın dezenfekte edilmesini amaçlıyor. Patent başvurularını da tamamladıklarını belirten Prof. Sıddıki “UVC dezenfeksiyon kabininde gerçekleştirdiğimiz canlılık deneylerinde, kullandığımız model hücrenin 30 saniye gibi çok kısa bir sürede yüzde yüze varan oranlarda öldüğünü gözlemledik. Bundan daha önemli olan, siperlik, gözlük, eldiven, koruyucu elbise gibi korunma ekipmanlarıyla (KKE) donanmış sağlık çalışanlarının etkilenmediğini de testlerle kanıtladık” dedi. İHA