Ozon ve ultraviyole (UV) ışınlarının birlikte kullanıldığı kabin, sağlık çalışanının üzerindeki siperlik, gözlük, eldiven, koruyucu elbise gibi kişisel korunma ekipmanın dezenfekte edilmesini amaçlıyor. Patent başvurularını da tamamladıklarını belirten Prof. Sıddıki “UVC dezenfeksiyon kabininde gerçekleştirdiğimiz canlılık deneylerinde, kullandığımız model hücrenin 30 saniye gibi çok kısa bir sürede yüzde yüze varan oranlarda öldüğünü gözlemledik. Bundan daha önemli olan, siperlik, gözlük, eldiven, koruyucu elbise gibi korunma ekipmanlarıyla (KKE) donanmış sağlık çalışanlarının etkilenmediğini de testlerle kanıtladık” dedi. İHA
Virüsü 30 saniyede öldüren kabin
19.05.2020 - 03:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe Üniversitesinde kuantum araştırmaları yapan Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlıkçılar ve hastaları virüsün bulaşmasından koruyacak bir dezenfeksiyon kabini tasarladı.
Etiketler : Prof. Dr. Afif Sıddıki,koronavirüs,
705159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/705159.aspx
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