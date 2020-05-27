Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanları kapalı kapılar ardında tutmanın “panik” meydana getirdiğini ve bilimsel bir çözüm olmadığını öne süren Levitt, karantina nedeniyle pandeminin sonunda ölüm oranlarının 10-12 katına çıkacağını düşündüğünü söyledi. The Telegraph gazetesine konuşan Profesör Lewitt ”Karantinanın hiçbir hayatı kurtardığını düşünmüyorum. Hatta can almış bile olabilir. Sınırlamalar sebebiyle belki birkaç trafik kazasının önüne geçilmiş olabilir. Ancak verdiği sosyal hasar çok büyük oldu. Aile içi şiddet, boşanma, alkolizm ve taciz vakalarında keskin bir artış yaşandığını biliyoruz. Bununla birlikte, Covid-19 dışında fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara sahip birçok kişi var. Pek çoğunun tedavisi yarım bırakıldı” ifadelerini kullandı. Lewitt, karantinanın sona ermesiyle vakalarda ani yaşanacak bir patlama olabileceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Covid-19’a yakalanmayan insanların aniden dışarı çıkmasıyla Covid-19 vakalarında hızlı bir artış yaşanabileceğini aktaran Lewitt, karar mercilerini bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Yetmiş üç yaşındaki Levitt, karantinanın Orta Çağ'dan kalma bir usul olduğunu ancak etkili olabileceği ihtimalini gözardı etmediğini söyleyerek epidemiyologların kendilerinin dinlenmesi için iddialarını abarttığını; hükûmetlerin vatandaşları maske takmaya ve iş hayatına dönmesini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.