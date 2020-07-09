Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasa dışı ticarete konu olan tahmini 5 milyar adet kaçak sigara ile 20 milyar sarmalık kıyılmış tütünden mamul sigaraları eklediğimizde 2019 yılında Türkiye’de tüketilen sigara miktarı 145-150 milyar adede ulaştı” dedi. Sarmalık kıyılmış tütünün satışına yasak getirilmesine rağmen cezai uygulamaların ertelendiğini söyleyen Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek “Üreticinin kendi kullanımı için sarmalık kıyılmış tütün üretmesine izin verilmesi kayıt dışı üretimi daha da artırdı. Türkiye tütünle mücadelede yeteri kadar etkin hareket etmiyor” diye ekledi.