Yasa dışı ticarete konu olan tahmini 5 milyar adet kaçak sigara ile 20 milyar sarmalık kıyılmış tütünden mamul sigaraları eklediğimizde 2019 yılında Türkiye’de tüketilen sigara miktarı 145-150 milyar adede ulaştı” dedi. Sarmalık kıyılmış tütünün satışına yasak getirilmesine rağmen cezai uygulamaların ertelendiğini söyleyen Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek “Üreticinin kendi kullanımı için sarmalık kıyılmış tütün üretmesine izin verilmesi kayıt dışı üretimi daha da artırdı. Türkiye tütünle mücadelede yeteri kadar etkin hareket etmiyor” diye ekledi.
Sigarada rekora koşuyoruz
09.07.2020 - 03:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son günlerde “sarmalık kıyılmış tütün, makaron, yetki belgesiz satış” tartışmaları, sıkça ülke gündemini işgal ettiğini söyleyen Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı “Türkiye’de 2011 yılından beri artan tütün tüketimi 2019’da rekor kırdı.
Etiketler : SİGARA,
716675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/716675.aspx
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