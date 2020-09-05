Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık protez gözlerin kişiye özel olarak üretilebildiğini ve Türkiye’de protez göz üretiminde önemli gelişmeler kaydedildiğini söyleyen göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ümit Beden, “Görme fonksiyonuna katkısı olmayan protez gözler, sayesinde insanlar sosyal hayatlarına daha rahat bir şekilde devam edebiliyor” dedi. Protez göz ihtiyacının sanılandan daha fazla kişinin problemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Beden, uygulamanın erken yapılmasının önemli olduğunu belirterek, “Doğuştan gözün olmaması veya gözün çok küçük olması durumunda eğer görme fonksiyonu yoksa protez takılabilir. Bu hastalarda göz hacmi eksik olduğu için yüz kemiklerinin gelişimi eksik kalabilir. Bu nedenle protez uygulaması zaman kaybedilmeden protez yapılmalı ve bu protezler düzenli aralıklarla daha büyüğü ile değiştirilerek simetrik yüz gelişimi sağlanmalıdır" dedi. Protezin kişinin gözüne göre yapılmasının daha sağlıklı olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Beden "Kişinin göz yuvasının kalıbı alınarak ve göz kapaklarının yapısına uygun olarak hazırlanan protezin görünümü ve hareketleri diğer göze daha uyumlu olur ve ağrı ve rahatsızlık vermez” diye konuştu.