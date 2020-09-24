Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Çok nadir görülen genetik bir hastalıkla dünyaya gelen ve 2 aylıkken teşhis konulan Reyyan bebek, TÜRKÖK’ten bulunan ilik sayesinde hayata bağlandı. Malatya’da yaşayan Arı ailesi ikinci bebeklerini 7 yıl önce ender görülen ve genetik bir hastalık olan Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH) hastalığı sebebiyle kaybettiler. Çift üçüncü bebekleri Reyyan’ın doğumuyla acılarını unutmaya çalışırken 2 aylık minik kızlarında da aynı hastalığın belirtilerini gördü. Derhâl Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezine götürülen Reyyan bebeğe de yapılan tetkikler sonucunda, tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanacak olan HLH teşhisi kondu. Aile fertlerinden ve akrabalardan alınan kan örneklerinde uyumlu iliğin bulunamaması sonucunda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay'ın desteğiyle Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKKÖK) başvuruldu. Kısa bir süre sonra TÜRKKÖK aracılığıyla akraba dışından yüzde 100 uyumlu ilik bulundu. Merkezde nakil yapılan Reyyan bebek, hayata tutundu.