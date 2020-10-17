Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Amerikan Endokrin Kongresi, yüz yılı aşkın süredir gerçekleştirilen, dünyada alanında en prestijli uluslararası bilimsel organizasyonlardan biri. Prof. Dr. Yıldız'ın başkanlığında 2021 yılında yapılacak kongrede, "Hormon hastalıklarında yapay zekâ" ve "Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak hasarlı hücre, doku ve organların yeniden işlevselliğinin kazandırılması" başlıklarında bilimsel çalışmalar tartışılacak. Türkiye'de tıbbın birçok alanında önemli bilimsel araştırmaların yapıldığını dile getiren Yıldız "Ülke puanı olarak da daha iyi yerlere geldiğimizi görüyoruz" diye konuştu.