Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ

ANKARA

Okul Gıdası Logosunu desteklediklerini söyleyen Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Abdussamed Boyu "Okul Gıdası Logosu bulunmayan hiçbir ürün, okul kantinlerinde satılamayacak. Okul kantinlerinde, yemekhanelerde, büfelerde satılan ürünlerde Okul Gıdası Logosu olduğunda öğrenci, ürünü gönül rahatlığıyla alabileceğini bilecek. Veliler de çocuklarının, okul kantinlerinde hangi ürünleri tükettiğinden emin olacak” dedi.

KANTİNLERDE ELDİVENE DİKKAT

Kantinlerde hijyen kurallarına da dikkat çeken Boyu, “Personel, sabah taktığı eldiveni neredeyse akşama kadar kullanmaya devam ediyor. Enfekte olmuş bir eldivenin kullanımın devam etmesi, diğer ürünlere bulaşın söz konusu olma durumunu ortaya çıkarıyor. Ayrıca kantinlerde açıkta ürün satılmaması, tek kullanımlık bardak gibi ürünler olması gerekir” dedi.

YÜKSEK KALORİLİ ÜRÜNLER DİKKAT DAĞITIYOR

Çocukların, kantinlerde satılan çok yüksek kalorili ürünler tükettiğini ifade eden Boyu, “Çocukların gün içinde aldığı karbonhidratı bir şekilde yakması için de çok fazla hareket etmesi gerekiyor. Bu durum, çocuğun motivasyonunu bozabiliyor. Hâliyle öğrenci, derste dikkati dağılan bir çocuk hâline gelebiliyor" diye açıkladı.