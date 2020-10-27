Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ay önce yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikâyetiyle ailesi tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen 10 yaşındaki Yusuf Alper Altunbaş’ın koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Belirtilerinin hafif olması sebebiyle evinde karantinaya alınan ve ilaç tedavisi başlayan Altunbaş’ın gören 24 yaşındaki ağabeyi Mehmet Emre Altunbaş’ın da koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Hastalığının ilk günlerinin zor geçtiğini, baş ve boğaz ağrısının dayanılmaz hâle geldiğini söyleyen Yusuf Alper Altunbaş, "Çocuklar kolay atlatıyor, diye bir şey yok. Ben de entübe edilebilirdim. Anne ve babalar çocuklarınıza dikkat edin, çocuklarınızı maske takmaya zorlayın ve sizler de takın” diye konuştu. AA