Araştırmaya göre Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsü, kolesterol moleküllerine yapışıyor, moleküller de patojeni, Covid-19’un hücre içine giriş kapısı olan ACE-2 enzimine taşıyor. Kanda kolesterol yüksekse daha fazla virüs hücre içine giriyor. Araştırma, şeker hastalığı ve kalp-damar hastalıklarında niçin Covid-19 belirtilerinin daha şiddetli seyrettiğini de açıklığa kavuşturuyor. Bu hastalıklarda kolesterol seviyesi genelde yüksek. Bilimsel yayınlar, yüksek kolesterolün Covid-19’a yakalanma riskini artırdığı ve entübasyon ve ölüm oranlarını yükselttiğini ortaya koyuyor.
Yüksek kolesterol Covid-19’da risk faktörü
27.11.2020 - 14:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Laboratuvar ortamında yapılan yeni araştırmalar, kolesterolün koronavirüsün insan hücrelerine bulaşmasında taksi görevi gördüğünü gösteriyor.
Etiketler : kolesterol,koronavirüs,covid-19,
749376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/749376.aspx
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