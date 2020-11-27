Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsü, kolesterol moleküllerine yapışıyor, moleküller de patojeni, Covid-19’un hücre içine giriş kapısı olan ACE-2 enzimine taşıyor. Kanda kolesterol yüksekse daha fazla virüs hücre içine giriyor. Araştırma, şeker hastalığı ve kalp-damar hastalıklarında niçin Covid-19 belirtilerinin daha şiddetli seyrettiğini de açıklığa kavuşturuyor. Bu hastalıklarda kolesterol seviyesi genelde yüksek. Bilimsel yayınlar, yüksek kolesterolün Covid-19’a yakalanma riskini artırdığı ve entübasyon ve ölüm oranlarını yükselttiğini ortaya koyuyor.