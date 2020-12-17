Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir görüşmediği arkadaşlarıyla düzenlenen toplantıda virüs kapan 42 yaşındaki Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, “Virüse yakalanman trafik kazası gibi. Bir an yoldan gözünüzü ayırıyorsunuz ve trafik kazası gerçekleşiyor. Maskeyi burnunuzdan aşağıya indirmek, bir metre mesafeden yakın arkadaşlarınızla oturmak gerçekten çok tehlikeli” dedi.