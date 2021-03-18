Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alzheimer hastalığı şimdilik, kişide davranışlarla ilgili belirtiler ortaya çıktıktan sonra yapılan beyin taramalarıyla teşhis edilebiliyor. Bilim adamları, uzun zamandan beri kanda bu hastalığa dair biyolojik göstergeler olduğu kanaatinde. Ama bunlar o kadar küçük boyutta ki henüz tespit edilemedi. Manchester Üniversitesi’ndeki bilim adamları, bu sebeple, kanda Alzheimer’e dair biyolojik göstergeler bulmak için gözlerini nanoteknolojiye çevirdi. Araştırmaya liderlik eden Dr. Marilena Hadjidemetriou, “Muhtemelen kanda Alzheimer hastalarının beyninde meydana gelen karmaşık olaylar zincirini yansıtan gizli bilgiler var. Bu bilgiyi ortaya çıkarmak ve Alzheimer hastalığını beyinde amiloid plak oluşumunun başlangıcından önce tespit etmek için nanoteknoloji kan madenciliği platformu tasarladık” dedi. Kandaki kimyasallardan yola çıkılarak hastalığın erken teşhisi tedaviye dair ümide yol açtı.