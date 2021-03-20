Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüsü atlatan çocukların takibinin iyi yapılması gerektiğini söyleyen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl “Covid-19 geçiren çocuklarda 1 ya da 2 ay sonra MIS-C sendromu ortaya çıkabilir. Bu hastalık çocuklarda kalp, akciğer, beyin, böbrek gibi organların fonksiyonlarını bozuyor. Hastalığın en belirgin özelliği çocuklarda ateşin yükselmesi, vücutta döküntü, gözlerde kızarıklık, karın ağrısı, ishal. Bu durum çoğu zaman apandisitle de karıştırılıyor" dedi. Hipertansiyon, solunum sıkıntısı ve kötüleşmiş kalp fonksiyonları ile hastaneye ulaştırılan Edanur hemen yoğun bakıma alındı. Uzun bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Edanur 9. yaş gününü hastanede kutladı.