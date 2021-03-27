Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Birleşmiş Milletler 2020 uyuşturucu raporu Covid-19 pandemisinin bir başka acı yüzünü ortaya koydu. Rapora göre Covid-19 sürecinde 65 yaş üzeri kişilerin antidepresan, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı arttı. Raporu değerlendiren Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu önceki Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy “Bütün dünyada son 10 yıldır yaşlı nüfustaki madde kullananların oranının, genç nüfustakinden daha hızlı şekilde arttığını gözlemliyorduk. Ancak pandemi sürecinde bu artış daha da hızlandı” dedi. Dünya nüfusunun hızla yaşlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Atasoy, şu anda 703 milyon olan yaşlı nüfusunun 2050’de 1,5 milyara çıkacağının hesaplandığını belirterek bu durumun yakın bir gelecekte önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkacağına dikkat çekti.

EN ÖNEMLİ SEBEP YALNIZLIK

İleri yaştaki kişileri madde kullanmaya yönelten en önemli sebebin yalnızlık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan “2018’de İngiltere’de yapılan yalnızlık çalışmasında 75 yaş üstü kişilerin yüzde 27’sinin yalnızlık çektiği tespit edildi. Yalnızlık yaşayan kişiler madde kullanmaya daha yatkın oluyorlar. Küresel olarak ‘yalnızlık krizi’ geliyor. 2018’de İngiltere, Yalnızlık Bakanlığı kurdu. Geçtiğimiz hafta da Japonya bakanlık kurdu. Eğer Türkiye olarak önümüzdeki 10 yıl içinde ‘Yalnızlık Bakanlığı’ kurmak istemiyorsak ileri yaştaki insanların yalnızlaşmasını ve madde kullanımını engelleyecek tedbirleri şimdiden almamız gerekiyor. Pandemi yaşlıların yalnızlık duygusunu artırdı” diye konuştu.

İNTERNETİN KARANLIK DÜNYASINI KULLANDILAR

Rapora göre sosyal medyanın uyuşturucuya erişimde ve satıcılarla alıcıları buluşturmakta bir önemli mecra oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Atasoy “Sokaktanuyuşturucu temin etmekte sıkıntı yaşayanlar büyük oranda internetin gördüğümüzden çok daha büyük bir kısmı olan ‘dark net’ karanlık web diye adlandırdığımız bölümünü kullandılar. Bu bölümde hem uyuşturucu imalatındaki ham maddelerin alış satışının hem de bağımlıların maddeye erişimini çok daha yaygın bir biçimde yürütüldüğünü saptadık. Piyasalarda genetik mühendislik ya da hibrit yöntemle üretilen çok daha etkili uyuşturucular bulunuyor. Bu da doz aşımı yüzünden ölümlere sebep oldu” dedi.

DEZENFEKTAN VE MASKE İÇİNDE UYUŞTURUCU KAÇIRDILAR

Birleşmiş Milletler 2020 Uyuşturucu Raporuna göre uyuşturucu ticareti ve temininde yöntemlerin pandemi şartlarında şekillendiğini söyleyen Prof. Dr. Sevil Atasoy “Kaçakçılık yöntemleri farklılaştı. Postayla ya da paket hizmetleriyle ya da eve yemek ser-visleriyle hatta maske, eldiveni, dezenfektan içine konarak sanki maske ithal ediyor ya da ihraç ediyormuş gibi dezenfektan içinde uyuşturucu kaçakçılığına şahit olduk” dedi.

İLERİ YAŞTA ANTİDEPRESAN KULLANIMINDA PATLAMA

Pandeminin ileri yaştaki kişilerin problemlerini, gençlerden daha fazla tetikleme riskinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Pandemi sürecinde yaşlılar büyük oranda antidepresan kullanmaya başladı. Antidepresanlar ve antibiyotik ilaçlar bağımlılık yapma derecesinde kullanılıyor. Klinik gözlemlerimizde alkolün ileri yaştaki kişiler arasında sosyal içicilikten öte kullanımı olduğunu görüyoruz. Hatta ilginçtir ki, gençlerin problemi olarak görülen uyuşturucu ve keyif verici, yasal amaçların dışında kullanılan maddelere ileri yaştaki kişiler, entelektüel ilişkileri sebebiyle çok rahat elde edip kullanabiliyorlar” uyarısında bulundu. Pandeminin alzheimer ve demansı da hızlandırdığını anlatan Prof. Dr. Tarhan “Yaşlılarımızın büyük bölümünde 3-5 yıl sonra başlayacak alzheimer’ın ilk belirtileri şimdiden görülmeye başladı” dedi.