Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reflü hastaları iftardan sonra yatmayın

¥ İftarı su veya çorba gibi sıvı besinlerle açın. 15-20 dakika beklenerek diğer yemeklere geçin.

¥ Yemekleri iyi çiğneyerek öğütün ve hızlı yemekten kaçının.

¥ İftar veya sahurda yemeği takiben hemen yatmayın.

¥ Yağlı yiyecekler, kızartmalar, acılı-baharatlı yemekler, aşırı kahve ve demli çay, gazlı içecekler, sigaradan kaçının.

¥ Reflü hastalığı için doktorunuzun önerdiği mide asit salgılanmasını azaltan ilaçları iftar ve sahurda alın.

Diyabetlilere kontrollü oruç tavsiyesi

Oruç tutmak isteyen diyabet hastalarının mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahattin Aydın “İnsülin kullanan hastalarımız insülin kullandıktan sonra hipoglisemi dediğimiz, şeker düşmesi gibi problemlerle karşılaşabilirler. Aynı şekilde hap kullanan hastalarımızın da mutlaka hekimleri ile irtibat hâlinde olması gerekir. Çünkü oruç tutup tutamayacağı hastadan, hastaya kullandığı ilaçlara göre değişebilir. Özellikle uzun açlık süresi sonrası böbreklerin korunması gerekiyor. İftar ile sahur arasında yeterli su tüketmek gerekir” dedi.

Sahurda kuru meyve tüketin

Sahurda en az iki porsiyon yaş ya da kuru meyve tüketilmesini tavsiye eden uzmanlara göre, yapısında triptofan aminoasidi fazla olan besinler, iştahı azaltırken bağışıklık sistemini de koruyor. Muz, avokado, yulaf ve süt triptofan bakımından zengin gıdalardır. Bezelye, fıstık, fasulye gibi albumin bakımından zengin besinler tüketerek iştahınızı azaltabilirsiniz.