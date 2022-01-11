Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Akıntı sebebiyle sabah gözlerin açılamaması, ışığa hassasiyet ve gözde belirgin kanlanma gibi rahatsız edici belirtilerle seyreden adenovirüs enfeksiyonlarının yakın temasa bağlı olarak çok hızlı bir şekilde özellikle aile içi bireyleri arasında bulaştığını belirten Prof. Dr. Yiğit “Özellikle anaokulu ve ilkokul çocukları risk altında” dedi. Şu anda toplumda yaygın olan ve solunum yolu hastalıklarına yol açmasıyla bilinen adenovirüslerin, gözlerde de ciddi enfeksiyonlara sebep olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yiğit, virüsün ileri dönemde görme kayıplarına dahi yol açabildiğine dikkat çekerek “Sadece konjonktivit tablosunu daha sık görüyoruz. Konjonktivite kulak önünde adenopati yani lenf bezi büyümesi de eşlik ediyor. Eğer kornea dediğimiz gözün şeffaf tabakasının altında bulanıklık oluşursa bunların tedavisi çok ayrı bir önem arz ediyor. Görme kaybına dahi yol açabiliyor” dedi.

Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat Göz enfeksiyonlarının sıklıkla karşılaşılan göz hastalıkları olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz iltihaplanmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Göz hastalıkları doktoru uyardı: 3 Covid hastasından birinde görülüyor Koronavirüsün göz sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirten Dr. Yusuf Yıldırım, maske ve mesafe tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte önümüzdeki süreçte göz enfeksiyonlarının artacağını söyledi. Yıldırım, "Genellikle 3 Covid hastasından bir tanesinde gözüküyor, ancak vatandaşlarımızın her göz kaşıntısını, sulanmasını veya kızarıklığını koronavirüse mal etmemesi gerekir” dedi.