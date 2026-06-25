Merkez Bankası rezervlerinde 5.1 milyar dolarlık artış
Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar arttı. Böylece rezervler 157 milyar 196 milyon dolara çıktı.
- 19 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 6 milyar 387 milyon dolar artarak 59 milyar 511 milyon dolara çıktı.
- Aynı dönemde altın rezervleri 1 milyar 272 milyon dolar azalarak 97 milyar 685 milyon dolara geriledi.
- Merkez Bankasının toplam rezervleri 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar artarak 157 milyar 196 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 19 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 6 milyar 387 milyon dolar artarak 59 milyar 511 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Haziran'da 53 milyar 124 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
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ALTIN REZERVLERİ AZALDI
Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 272 milyon dolar azalarak 98 milyar 957 milyon dolardan 97 milyar 685 milyon dolara geriledi.
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TOPLAM REZERVLER 157 MİLYAR DOLARI AŞTI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar artarak 152 milyar 81 milyon dolardan 157 milyar 196 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|27.03.2026
|100.049
|55.290
|155.339
|17.04.2026
|112.647
|61.821
|174.467
|15.05.2026
|107.337
|61.235
|168.572
|26.05.2026
|105.992
|53.234
|159.226
|05.06.2026
|105.170
|54.254
|159.424
|12.06.2026
|98.957
|53.124
|152.081
|19.06.2026
|97.685
|59.511
|157.196