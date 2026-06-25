AFAD verilerine göre Malatya’da merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9,13 olarak ölçüldü.

Daha önce çok kez sallanan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 6:22'de Malatya’da merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9,13 olarak ölçüldü.

AFAD’ın ardından bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Malatya’nın Tanısık ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,9, derinliği ise 8,6 kilometre olarak ölçüldü.

5,6 İLE SALLANMIŞTI

Öte yandan Malatya'da 20 Mayıs'ta merkezüssü Battalgazi olan 5,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkutmuştu. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ, Kilis, Hatay, Sivas, Kayseri, Erzincan, Muş, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedilmişti. Malatya'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken Malatya Valisi Seddar Yavuz, şu an 18 kişinin müşahede amaçlı olarak hastanelerde olduğunu söylemişti.





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