Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!
AFAD verilerine göre Malatya’da merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9,13 olarak ölçüldü.
- AFAD'a göre saat 6:22'de merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde ve 9,13 km derinlikte bir deprem oldu.
- Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem Malatya'nın Tanısık ilçesinde 3,9 büyüklüğünde ve 8,6 km derinlikte gerçekleşti.
- Daha önce, 20 Mayıs'ta Battalgazi merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem Malatya ve çevresindeki birçok ilde hissedilmişti.
- 20 Mayıs'taki deprem sonrası Malatya'da eğitime 1 gün ara verilmiş ve 18 kişi müşahede amaçlı hastanelerde yer almıştı.
Daha önce çok kez sallanan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 6:22'de Malatya’da merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9,13 olarak ölçüldü.
AFAD’ın ardından bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Malatya’nın Tanısık ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,9, derinliği ise 8,6 kilometre olarak ölçüldü.
5,6 İLE SALLANMIŞTI
Öte yandan Malatya'da 20 Mayıs'ta merkezüssü Battalgazi olan 5,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkutmuştu. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ, Kilis, Hatay, Sivas, Kayseri, Erzincan, Muş, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedilmişti. Malatya'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken Malatya Valisi Seddar Yavuz, şu an 18 kişinin müşahede amaçlı olarak hastanelerde olduğunu söylemişti.