Günümüzde yaşa bakmaksızın giderek yaygınlaşan ve sinsince ilerleyen hipertansiyon, inmeden kalp krizine dek çok ciddi ani komplikasyonlara neden olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Dağdelen, şikayeti olsun ya da olmasın herkesin mutlaka düzenli ve doğru şekilde tansiyonlara baktırmaları gerektiğini belirtiyor ve konuyla ilgili önerilerini sıralıyor.

SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIĞI KAZANIN

Prof. Dr. Sinan Dağdelen, hastalığın kesin ve radikal bir tedavisi olmamakla birlikte, sağlıklı yaşam alışkanlığının büyük önem taşıdığını belirterek “Tedavide birinci basamak; yaşam şekli değişiklikleridir. Sağlıklı yaşam alışkanlığı ise; bitkisel besinlerin ağırlık kazandığı Akdeniz tipi beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, kilo verme, düzenli egzersiz yapma, tuzu azaltma ve işlenmiş et ürünlerinden kaçınmayı içeriyor” diyor.

Tedavide ikinci basamak ise ilaç uygulamaları… Prof. Dr. Sinan Dağdelen ilaç kullanımıyla ilgili şöyle konuşuyor: “Tansiyon için kullanılacak ilaçlar bir uzman tarafından, hastanın yaşına, tansiyon özelliklerine, kalp damar fonksiyonlarının durumuna, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına ve diğer kan tablosu durumlarına göre ayarlanmalıdır. Her hasta için her ilaç asla uygun olmayabilir, o nedenle başkasının ilacı sizin için tam aksi tesir yapabilir. Ayrıca her ilacın dozu da her hasta için farklı olacaktır. Hasta ilaçlarını hekimin önerdiği şekilde düzenli kullanmalıdır.”

GÜNDE 3-4 İLACA RAĞMEN TANSİYONUNUZ DÜŞMÜYORSA…

Tedavi sürecini aksatmadan sürdürmek ve kan basıncını normal sınırlara çekmek hayati riskleri azaltmak için kritik önem taşırken, bazı hastaların ise günde 3-4 ilaca rağmen tansiyonu direnç göstererek 140/90 mmHg’nin altına düşmüyor. Dirençli hipertansiyon hastalarının toplumdaki oranının yaklaşık 12.8 olduğunu belirten Prof. Dr. Sinan Dağdelen, bu tür hastalara yönelik özellikle son 5 yılda yapılan kapsamlı ve uluslararası bilimsel çalışmaların sonuçlarının oldukça başarılı olduğuna dikkat çekiyor ve şöyle diyor:

“Bu bilimsel olumlu sonuçların ardından Avrupa Hipertansiyon Cemiyeti 2021 yılında yayınladığı bildiride, dirençli hipertansiyona karşı Renal Denervasyon tedavisinin başarını ilan etmiş ve bu hastalarda yararlı, güvenli ve üçüncü basamak tedavi olarak deklare etmiştir.”

İLAÇ YÜKÜ VE YAN ETKİLER DE AZALIYOR

Son yıllarda tedavide üçüncü basamak olarak uygulanan ve dirençli hipertansiyonda başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan Renal Denervasyon ile hastaların kullandıkları ilaç yükünün ve yan etkilerinin de azaltıldığını belirten Prof. Dr. Sinan Dağdelen şöyle konuşuyor:

“Yaklaşık bir saat süren işlem sırasında hasta hafif uyutulur. Anjiyo olur gibi kasık atar damarından kateter yardımıyla böbrek damarlarının içerisine girilerek, her iki böbrek damarının tansiyonu aşırı yükselten sempatik sinir ağı zayıflatılır. Ardından normal yatağına alınan hasta, ertesi sabah yapılan kontrol sonrası günlük yaşantısına dönmek üzere taburcu edilir. Renal Denervasyon tedavisinde amaç; hastaların kullandıkları ilaç yükünü büyük oranda azaltarak, hem tansiyonu düşürmek hem de bu aşırı ilaç yükü ve yan etkilerinden hastayı korumaktır.”

'Hipertansiyonu gözardı etmeyin' Doç. Dr. Göktuğ Demirci, “Hipertansiyon, kalp, damar ve böbreklerin yanı sıra gözlerde de yıkıcı etkiye sahip. Kalıcı görme kaybına yol açabilen hipertansif retinopati’ye karşı tansiyon hastaları göz muayeneleri ve tedavide geç kalmamalı” dedi.

Uzmandan hipertansiyon uyarısı Kardiyolog Hakan Erikçi, yüksek tansiyonu olduğu halde herhangi bir şikayeti olmadığı için ilaç içmekten kaçınan, kontrolünü ihmal edenlerin hayatlarıyla kumar oynadığını söyledi. Şikayete yol açmasa da hipertansiyonun önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Erikçi, “Şikayete yol açmaz ama kalp krizi, kalp ve böbrek yetmezliği ile felç gibi durumlara sebep olur, öldürür” dedi.