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Haberler > Sağlık > Aynı ayakkabıyı günlerce giymeyin! Tırnak mantarı riski artıyor

Aynı ayakkabıyı günlerce giymeyin! Tırnak mantarı riski artıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aynı ayakkabıyı günlerce giymeyin! Tırnak mantarı riski artıyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bağışıklık sistemi zayıf olanların, diyabet hastalarının, yaşlıların, sporcuların ve sürekli ıslak ortamlarda çalışmak mecburiyetinde kalan meslek gruplarının tırnak mantarına yatkınlığının olduğunu ifade eden uzmanlar, son zamanlarda klinik uygulamalarda uzun yol şoförlerinde de sıkça tırnak mantarıyla karşılaşıldığını söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Tırnak mantarının yayılmasını engellemek için ayakların günlük olarak yıkanması ve çok iyi şekilde kurulanması, evde ortak çorap ve terlik kullanımından kaçınılması, başkalarıyla tırnak bakımı araçlarının paylaşılmaması gerektiğini kaydeden podolog Muharrem Tosun “Tırnak mantarını önlemek için pamuklu, bambu ve gümüş içerikli çoraplar giyilmelidir. Ayrıca, ayakkabılar iyi havalandırılmalı aynı ayakkabı uzun günler aralıksız giyilmemelidir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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