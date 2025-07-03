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Haberler > Sağlık > Genel sağlık sigortası yüzde 99,5'la zirveyi gördü

Genel sağlık sigortası yüzde 99,5'la zirveyi gördü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Genel sağlık sigortası yüzde 99,5&#039;la zirveyi gördü
Genel Sağlık Sigortası, Türkiye, OECD, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren genel sağlık sigortası ile Türkiye’de nüfusun hemen hemen tamamı sağlık güvencesine alınmış durumda.

2002’de yüzde 70 olan genel sağlık sigortasının kapsamı 2025 itibariyle yüzde 99,5’e çıkmış durumda. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneğinin hazırladığı rapora göre Türkiye’de sağlık harcamalarının yüzde 75,2’si kamu tarafından karşılanıyor.

Kamu tarafından gerçekleştirilen sağlık harcamaları oranında Türkiye, OECD ortalamasına (yüzde 75,3) yakın olup 38 ülke arasında 20. sırada yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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