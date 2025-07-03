Genel sağlık sigortası yüzde 99,5'la zirveyi gördü

1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren genel sağlık sigortası ile Türkiye’de nüfusun hemen hemen tamamı sağlık güvencesine alınmış durumda.

2002’de yüzde 70 olan genel sağlık sigortasının kapsamı 2025 itibariyle yüzde 99,5’e çıkmış durumda. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneğinin hazırladığı rapora göre Türkiye’de sağlık harcamalarının yüzde 75,2’si kamu tarafından karşılanıyor.

Kamu tarafından gerçekleştirilen sağlık harcamaları oranında Türkiye, OECD ortalamasına (yüzde 75,3) yakın olup 38 ülke arasında 20. sırada yer alıyor.