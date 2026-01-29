Dermatoloji Uzmanı Dr. Büşra Demirci, kadınlarda saç dökülmesinin en önemli nedenleri arasında stres, ani kilo kaybı, hastalıklar ve vitamin-mineral eksikliklerinin yer aldığını belirtti.Saç dökülmesinin her zaman hastalık göstergesi olmadığını vurgulayan Demirci, sıkı saç modelleri, ısı ve kimyasal işlemler gibi alışkanlıkların erken fark edilmemesi halinde kalıcı saç kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Kadınlarda saç dökülmesinin en sık sebeplerinden birinin stres olduğuna dikkat çeken dermatoloji uzmanı Dr. Büşra Demirci, “Ani kilo kaybı, ağır geçirilen hastalıklar, enfeksiyonlar ve cerrahi girişimler sonrası da saç dökülmesi artabilir. Demir eksikliği başta olmak üzere B12 ve D vitamini yetersizlikleri de saç dökülmesini tetikleyebilir” dedi.

Kadınların yaklaşık üçte birinin yaşamının bir döneminde klinik olarak anlamlı saç dökülmesi yaşadığına dikkati çeken Medical Park TEM Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Büşra Demirci, saç dökülmesinin her zaman hastalık anlamına gelmediğini belirterek, “Sıkı saç modelleri, yoğun ısı kullanımı, kimyasal işlemler ve saçın sürekli gergin şekilde toplanması saç köklerine zarar veriyor. Bu alışkanlıklar uzun vadede dökülmeyi artırabilir. Özellikle bu tür uygulamaların erken fark edilmemesi kalıcı saç kayıplarına yol açabilir” diye anlattı.

