Gözaltı morlukları ve torbaları nasıl geçer? Dermatoloji uzmanlarından çözüm önerileri

23 Aralık 2023 10:07 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 10:34

Gözaltı morlukları, günümüzde çoğu kişinin ortak sorunu haline geldi. Estetik kaygıların ötesinde sağlık sorunlarına da işaret edebilen bu durum, genellikle ciltteki ince deri tabakasının altındaki kan damarlarının belirginleşmesi sonucu meydana gelir. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay stresli yaşam tarzları, uyku eksikliği ve genetik faktörler nedeniyle ortaya çıkan gözaltı torbaları ve morlukları ile mücadele etkili çözüm önerileri hakkında bilgi verdi. Kutlubay, hyaluronik asit gibi nemlendirici bileşenler, aloe vera gibi doğal bitki özleri, değerli bitkisel yağlar, B5 ve E vitaminleri ve propolis, arı zehri, ham bal, arı sütü gibi çok değerli arı ürünleri; cilt bakımında tercih edilebilecek doğal bileşenleri olduğunu söyledi.

KİMYASAL ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN

Prof. Dr. Kutlubay, göz çevresi bakımında dikkat edilmesi gereken unsurları sıraladı. Kutlubay, "Etiket bilgisini inceleyerek zararlı kimyasalları içeren ürünleri eleyin. Göz çevresi bölgesinin bakımı için tamamen doğal içeriklere sahip göz çevresi krem ve serumlarını tercih edin. Göz altı torbaları, morluklar ve kırışıklıklar gibi spesifik sorunları hedef alan, bu bölgeye özel olarak geliştirilmiş formülleri tercih edin. Göz çevresi bakımında kullanacağınız formülün, klinik olarak test edilmiş olmasına ve düzenli kullanımda kanıtlanmış etkileri olmasına dikkat edin.Hassas ciltlerin kullanımına uygun, dermatolojik olarak test edilmiş ürünleri tercih edin" ifadelerini kullandı.

ARI ÜRÜNLERİ, CİLT SORUNLARINA DA FAYDALI

BEE'O Apicare Kurucusu Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise arı ürünlerinin uzun yıllardır cilt bakımında kullanıldığını ve olumlu etkileri çok sayıda bilimsel çalışmaya konu olduğunu belirterek, "Yara ve yanık iyileşmesi, sivilce problemleri ve cilt lekeleri gibi cilt sorunlarına karşı pek çok faydası bulunan arı ürünlerinin; göz çevresinde oluşan yaşlanma belirtileri üzerine de olumlu etkileri olduğu bilinmekte, bu ürünler tamamen doğal içerikleri nedeniyle etkili birer cilt bakım formülü bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, propolis, yüksek fenolik ve flavonoid içerikleri nedeniyle, cilde doğal antioksidan desteği sağlarken; arı sütünün içeriğinde bulunan özel proteinler, ciltte kolajen sentezini uyararak etki gösterir.

Ham bal yoğun nem tutucu özelliği ile cildinizi derinlemesine nemlendirirken, arı zehri ise ciltte kolajen ve elastin sentezini uyararak katkıda bulunarak adeta doğal botoks etkisi gösterir. İşte bu nedenle, doğal cilt bakım ürünlerinin içeriğinde arı zehri, propolis, arı sütü ve ham bal gibi bileşenler yer alabilir.” dedi.