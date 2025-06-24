İçeriğini incelemeden satın almayın! Güneş kreminizde bu maddeler varsa kullanmayın

Güneşin zararlı etkilerine karşı krem sürmeden asla dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar birçok ürün gibi güneş kremlerini satın alırken de mutlaka etiket okumak gerektiğini belirtiyor.

Özellikle içeriğinde homosalat, avobenzon, oktokrilen gibi maddeler yer alan güneş kremlerinin satın alınmaması uyarısında bulunan Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. İlayda Uysal “Bu maddeler alerjik reaksiyonlara yol açabilir ve sistemik dolaşıma katılarak endokrin sistem üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Güneş kremlerinin bu eski nesil kimyasal filtreleri içermediğinden emin olunmalıdır” diye konuştu.

Güneş kreminin koruma faktörünün de önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Uysal, bu konuda şu bilgileri verdi: SPF 30 olan bir güneş kremi UVB ışınlarının yüzde 97’sine kadar korurken; SPF 50 olan ürünler yüzde 98 oranında bir koruma sağlar. Açık tenli kişide ise koruma daha kısa sürer. İdeal bir koruma için güneş kremlerinin en az SPF 30 olmasına özen gösterilmelidir. UVA ışınlarından korunmak için ise güneş kremlerinin üzerindeki PA değerinin veya geniş spektrum ifadelerinin bulunmasına dikkat edilmelidir.