Doğal dişi korumaya yönelik cam fiber çalışmalarıyla bazı kesimlerin tepkisini çeken Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, "Uygulamalar, uluslararası literatürde yer alan yöntemlerin, doğal dişi koruma prensibiyle dolgu yapılması mümkün olmayan kökü olan dişlere uygulanan fiber postun klinik olarak geliştirilmiş hâlidir. Hiçbir şekilde implanta alternatif değildir" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, sağlam diş köklerine Cam Fiber Post uygulayıp, implanttan çok daha sağlam dişleri 4 seansta yapıyor.

"İMPLANT TEDAVİSİNİ ORTADAN KALDIRDIM' DEMEDİM"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, "Uygulamalarının uluslararası literatürde yer alan yöntemler olduğunu ve dişin korunması prensibiyle literatürde var olan Cam Fiber Postları yeni çıkan adeziv esaslı materyaller ile simantasyonu yaparak, fiberin güçlenmesi sağlamak için özel materyaller ve ekipmanlar kullanarak teknik modifiye edilmiştir. Son günlerde hakkımda çıkan haberler nedeniyle oluşan yanlış anlaşılmaları düzeltme gereği duydum. Açıklamalarımda hiçbir zaman ‘yeni bir buluş yaptım' ya da ‘implant tedavisini ortadan kaldırdım' şeklinde bir ifade kullanmadım. Bahsettiğim uygulamalar, uluslararası literatürde yer alan yöntemlerin, doğal dişi koruma prensibiyle klinik olarak geliştirilmiş hâlidir." dedi.

İmplantı tarih gömdü! Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlundan eleştirilere cevap

"UYGULAMALAR KLİNİK VERİLERE DAYANMAKTA"

Hubbezoğlu şöyle devam etti: "TDB'nin ‘bilimsel kanıt' vurgusuna ilişkin olarak; kullandığımız tüm materyaller bilimsel olarak test edilmiş, üniversitemizde bu ürünlerle ilgili 5-6 tez çalışması yapılmış, sonuçlar incelenerek en başarılı materyal kombinasyonu seçilmiştir. Uygulamalarımız tamamen bilimsel araştırmalara ve klinik verilere dayanmaktadır. Amacım; doğal dişi korumak, hastalara güvenli ve hızlı çözümler sunmak, bilimsel etik çerçevesinde hizmet etmektir. Yanlış anlaşılmaların giderilmesi adına kamuoyuna saygıyla duyururum"



