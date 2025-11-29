Anadolu Ajansı
Bakan Kurum "Bir ilki daha gerçekleştiriyoruz" diyerek duyurdu! Mahalle konakları geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeyi verdi. 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı yapılacağını duyuran Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" dedi.
Özetle
Kaydet
Gündem 10 dk önce
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde 500 adet mahalle konağı yapılacağını ve bu konakların çeşitli sosyal, sağlık ve eğitim tesislerini barındıracağını duyurdu.
- 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı inşa edilecek.
- Mahalle konakları, mahalle kültürünü yaşatmayı hedefliyor.
- Bu konaklarda taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane gibi çeşitli tesisler bulunacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı yapılacağını bildirdi.
"BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Kurum, NSosyal hesabından, "Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" notuyla yaptığı paylaşımda, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 500 mahalle konağına ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.
Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane bulunacağı belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR