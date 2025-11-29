Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeyi verdi. 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı yapılacağını duyuran Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı yapılacağını bildirdi.

"BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Kurum, NSosyal hesabından, "Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" notuyla yaptığı paylaşımda, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 500 mahalle konağına ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Bakan Kurum "Bir ilki daha gerçekleştiriyoruz" diyerek duyurdu! Mahalle konakları geliyor

Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane bulunacağı belirtildi.

Bakan Kurum "Bir ilki daha gerçekleştiriyoruz" diyerek duyurdu! Mahalle konakları geliyor

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası