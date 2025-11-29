İstanbul'daki temasları devam eden Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne geldi. Papa 14. Leo'yu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri devam ediyor. Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu.

Papa 14. Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile cami görevlileri eşlik etti.

Sultanahmet Camisi müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa 14. Leo'ya cami hakkında bilgi verdi.

ZİYARET ÖNCESİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



İznik'teki ayinin ardından dün akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a gelen Papa 14. Leo'nun sabah saatlerinde Sultanahmet Camii ziyareti nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri de alındı.

