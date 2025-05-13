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İnovatif fikirler! Geleceğin eczacılarının projeleri ödüllendirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İnovatif fikirler! Geleceğin eczacılarının projeleri ödüllendirildi
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneğinin (PGED) 2016 yılında Türkiye ve KKTC Eczacılık Fakültelerinde öğrenim gören eczacılık öğrencileri arasında başlattığı FarmaFikir “Geleceğin Eczacılığı ile İlgili İnovatif Yaklaşımlar” İnovasyon ve Fikir Yarışması’nın sekizincisinin ödül töreni, Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi iş birliği, Selçuk Ecza Deposunun destekleriyle Acıbadem Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, yarışmanın ‘Geleceğin Eczacılığına’ genç beyinlerin fikir, düşünce ve projelerini iletebilmeyi hedeflediğini söyledi. Yarışmada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin projeleri ilk üçe girdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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