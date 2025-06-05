Kalp hastalarına uzman uyarısı: Kurban eti yerken aşırıya kaçmayın!

Kurban Bayramı’nda kalp ve damar sağlığı konusunda önemli uyarılarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle kalp hastalarının et tüketiminde dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Prof. Dr. Köksal, “Bayramın heyecanı içinde yapılan bilinçsiz et tüketimi hem sindirim sistemini hem de kalbi zorlayabilir” diyor. Prof. Dr. Cengiz Köksal, etin kesildikten hemen sonra tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek “Yeni kesilmiş kurban eti normalden daha serttir ve sindirim sistemi için zorludur. Gaz, şişkinlik, kramp tarzı ağrılar ortaya çıkarabilir. Bu ağrılar, özellikle kalp hastaları tarafından kalp kriziyle karıştırılabilir. Bu nedenle en az 24 saat dinlendirilmiş et tercih edilmelidir. Özellikle karaciğer, dalak ve böbrek gibi sakatatlar yoğun kolesterol içerir. Kalp hastaları bu tür gıdalardan kesinlikle uzak durmalı” açıklamasını yapıyor.

Kırmızı etin, kolesterolün temel kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Köksal, “Bu nedenle kalp, hipertansiyon ve diyabet hastaları günde 100 gramı geçmeyecek şekilde et tüketmelidir. Eti mutlaka yağsız seçin ve haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemlerini tercih edin. Sindirimi kolaylaştırmak için yanında bol yeşillikli mevsim salataları ile tüketin” diye açıklıyor.