Adanalı Erdener Çağlıyan, nakil bekleyen annesi Nilgün Çağlıyan’a karaciğerinin yüzde 65’ini vererek hayatını kurtardı. Anne Nilgün, “Önce ben ona hayat verdim, sonra o bana hayat verdi” dedi. Ameliyat yaklaşık 14,5 saat sürdü ve anne-oğul sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Adana'da yaşayan 4 çocuk, 3 torun sahibi Nilgün Çağlıyan (61), kaşıntı, morarma ve halsizlik şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontrollerde Çağlıyan'a karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

AMELİYATI 14,5 SAAT SÜRDÜ

Sağlık durumu kritik olan Nilgün Çağlıyan, bir anda yoğun bakıma düştü ve bilinci kapandı. Doktorlar, acil nakil yapılmasına karar verdi. Bir yandan nakil başvurusu yapılırken diğer yandan da aile içinde örnekler alındı. Ailenin üçüncü çocuğu olan Erdener Çağlıyan'dan (41) alınan dokuların annesine uyumlu olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve ekibi hiç zaman kaybetmeden anne ve oğlunu ameliyata aldı. Yaklaşık 14,5 saat süren ameliyat sonucunda anne, oğlundan alınan karaciğer ile yaşama yeniden tutundu. Bir süre hastanede tedavi gören anne ve oğul daha sonra birlikte taburcu oldu.

"BEN ONA HAYAT VERDİM, O DA BANA HAYAT VERDİ"

Yaşadıkları süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan anne Nilgün Çağlıyan, bütün hastalık sürecinin birden geliştiğini belirterek, "15 gün içerisinde tetkikler yapıldı ve sonunda ben yoğun bakıma alındım. O sırada bilincim kapandı. Yoğun bakım sürecindeyken oğlum karaciğerini bana vermiş. Ben ona hayat verdim, o da bana hayat verdi. Çok şükür onun sayesinde nefes alıyorum. Her şeyi uyandıktan sonra öğrendim. Ancak ben hep evlatlarımın beni yalnız bırakmayacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.

Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Çağlıyan, doktorlara da teşekkür etti.

"CENNET ANNELERİMİZİN AYAĞI ALTINDA"

Annesine karaciğerini veren Erdener Çağlıyan ise "Anneme en uyumlu karaciğerin benim olduğu tespit edildi. Hiç zaman kaybetmeden nakil yapılmasını istedim. Annem ile birlikte ameliyata girdik ve başarılı operasyonla yine birlikte çıktık. Cennet annelerimizin ayağı altındadır. Onların haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Biz sevdiklerimiz için 'canımızı bile veririz' derken blöf yapmıyoruz. Yine lazım olsa yine veririm" dedi.

