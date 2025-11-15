Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Jinka bölgesinde ilk Marburg virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. 9 kişide görülen semptomlar sonucunda Marburg virüsü olduğu ortaya koyulan genetik testler tarafından doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgının araştırılması ve kontrol altına alınması için bir ekip gönderdi. Hastalığın özel bir tedavisi bulunmazken, ölüm oranının yüzde 90'lara yakın olduğu ifade edildi.

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ilk vakayı doğruladı.MarburgCuma günü Güney Etiyopya'nın Jinka kentindeki bir hastada görülen enfeksiyon nedeniyle virüs hastalığı tespit edildi.

Aynı bölgede dokuz kişide daha şiddetli viral hemorajik hastalık belirtileri görüldü ve sağlık yetkilileri bu vakaların bununla bağlantılı olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.Marburgtemas takibini yaparken ve toplum gözetimini artırırken.

MarburgEbola'ya benzer, ateş, kusma, ishal ve kanamaya neden olan nadir fakat ölümcül bir virüstür. Lisanslı bir aşısı veya özel bir tedavisi yoktur.

MarburgAngola, Gine, Ruanda, Uganda ve Tanzanya gibi diğer Afrika ülkelerindeki salgınların ardından Etiyopya'da da ortaya çıktı.

Etiyopyalı yetkililer, vatandaşlara açıklanamayan kanama veya ateş görülen kişilerle temastan kaçınmaları ve cesetlere yalnızca koruyucu ekipmanla dokunmaları çağrısında bulundu.

Hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için Jinka'ya hızlı müdahale ekipleri konuşlandırılıyor.

DÖS ALARMA GEÇTİ

DSÖ, salgının araştırılması ve kontrol altına alınması için uzmanlardan ve acil yardım malzemelerinden oluşan bir ekip gönderdi.

Yerel haber kaynağı Addis Insight'ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Güney Omo Bölgesi'ndeki Jinka kasabasındaki şüpheli salgında bir doktor ve bir hemşire de dahil olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti.

Jinka Genel Hastanesi Tıbbi Direktörü Selamu Tadese, hayatını kaybeden iki sağlık çalışanının benzer semptomlar gösteren hastaları tedavi ettiğini belirterek, yakın hasta teması yoluyla bulaşma riskinin bulunduğunu söyledi.

DSÖ'nün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, 11 uzmandan oluşan DSÖ ekibi, şüpheli salgına cevap olarak gözetim, test, enfeksiyon kontrolü ve klinik bakım çabalarını güçlendirmeye yardımcı olacak.

Etiyopya sağlık yetkilileri, Güney Etiyopya Bölgesi'ndeki şüpheli vakaların ardından soruşturma başlatıp müdahalelerini artırıyor ve nedeni belirlemek için Etiyopya Halk Sağlığı Enstitüsü'nde laboratuvar testleri yapılıyor.

DSÖ, kişisel koruyucu ekipman, enfeksiyon önleme malzemeleri, konuşlandırılabilir izolasyon çadırı ve ek teknik destek de dahil olmak üzere temel malzemeleri sağlıyor ve Doğu Afrika ülkesinin müdahalesine yardımcı olmak için Acil Durumlar Acil Durum Fonu'ndan 300.000 dolar ayırdı.

Viral hemorajik ateşler, şunları içerir:

MarburgEbola, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Lassa Ateşi gibi hastalıklar ateş, yorgunluk, baş dönmesi, kas ağrıları, halsizlik ve bitkinlik gibi belirtilere neden olur.

