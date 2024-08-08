Neredeyse bütün sektör kullanıyor! Ksilitol sağlık problemlerine yol açıyor

Paketli gıdalar içerisinde yer alan ve neredeyse tüm gıda sektörü tarafından kullanılan Ksilitol adlı tatlandırıcının kandaki pıhtılaşma oranını yüzde 50 artırdığı ortaya çıktı.

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ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Ksilitol adlı düşük kalorili yapay tatlandırıcı ile ilgili bilgi veren kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Altan Kocaman, “Bu yapay tatlandırıcılar kandaki pıhtılaşmayı artırarak, kalp krizi, kalp yetmezliği, beyne pıhtı atması ve felç gibi kritik sağlık problemlerine yol açıyor” dedi.

Çoğu sebze ve meyvede doğal olarak bulunan ksilitolün paketli gıdalarla birlikte alındığında vücutta aşırı bir yüklemenin oluştuğunu vurgulayan Kocaman, “Yapılan çalışma kana geçen yüksek orandaki ksilitolün plateletleri aktive ederek kanın pıhtılaşmasını artırdığını ortaya koyuyor. Hiç tüketmemek ya da kontrollü tüketmek gerekiyor” diye konuştu.