Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Neredeyse bütün sektör kullanıyor! Ksilitol sağlık problemlerine yol açıyor

Neredeyse bütün sektör kullanıyor! Ksilitol sağlık problemlerine yol açıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Neredeyse bütün sektör kullanıyor! Ksilitol sağlık problemlerine yol açıyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paketli gıdalar içerisinde yer alan ve neredeyse tüm gıda sektörü tarafından kullanılan Ksilitol adlı tatlandırıcının kandaki pıhtılaşma oranını yüzde 50 artırdığı ortaya çıktı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Ksilitol adlı düşük kalorili yapay tatlandırıcı ile ilgili bilgi veren kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Altan Kocaman, “Bu yapay tatlandırıcılar kandaki pıhtılaşmayı artırarak, kalp krizi, kalp yetmezliği, beyne pıhtı atması ve felç gibi kritik sağlık problemlerine yol açıyor” dedi.

Çoğu sebze ve meyvede doğal olarak bulunan ksilitolün paketli gıdalarla birlikte alındığında vücutta aşırı bir yüklemenin oluştuğunu vurgulayan Kocaman, “Yapılan çalışma kana geçen yüksek orandaki ksilitolün plateletleri aktive ederek kanın pıhtılaşmasını artırdığını ortaya koyuyor. Hiç tüketmemek ya da kontrollü tüketmek gerekiyor” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uzmanlardan 'acil tedbir' çağrısı: Nüfus artışı için kadın sağlığına destek şart
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzmanlardan 'acil tedbir' çağrısı: Nüfus artışı için kadın sağlığına destek şart - SağlıkUzmanlardan çağrı: Nüfus artışı için önce kadın sağlığıUzmanı uyardı! Çocuklar için tehlikeli: Hafıza kaybına neden oluyor - SağlıkÇocuklar için tehlikeli: Hafıza kaybına neden oluyor“Karnım ağrıyor” diye geldi, doktorları bile şoke etti! Özellikle genç kızlarda görülüyor - Sağlık“Karnım ağrıyor” diye geldi, doktorları bile şoke etti! Özellikle genç kızlarda görülüyorMuayene için gitti, kalp krizi geçirdi! Doktorların dakikalarla yarışı kamerada - SağlıkMuayene için gitti, kalp krizi geçirdiHer şey küçük bir kızarıklıkla başladı, kafası balon gibi şişti! ‘Kız arkadaşım bana bakamıyordu’ - SağlıkBir kızarıklıkla başladı, kafası balona döndüBu sivrisineğe dikkat! İstanbul'da yaygınlaşan "Asya Kaplan" adlı tür ısırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor - SağlıkBu sivrisinek türüne dikkat! Uzmanlar uyarıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...