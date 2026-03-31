Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, takıntılı düşüncelerin (vesveselerin) bir nevi "düşünce tiki" olduğunu belirterek, IQ’sü yüksek kişilerde vesveselerin daha sık görüldüğünü söyledi. Tarhan, hafif vesveselerin ise faydalı olabileceğini vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Takıntılı düşüncelerin (vesveselerin) bir nevi "düşünce tiki" olduğunu kaydeden psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Normal IQ'sü 70'in altında olan insanlarda vesvese pek yoktur. Çünkü fazla düşünmüyorlar, yüksek fikirleri, yüksek anlamları düşünmüyorlar, sorgulamıyorlar" dedi.

"HAFİF VESVESE FAYDALIDIR"

Zekâ seviyesi ile üretilen düşünce sayısı arasında doğru bir orantı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tarhan şöyle devam etti:

Zeki olanların beyni daha çok düşünce üretiyor. Ortalama bir insanın beyni günde bin düşün ce üretiyorsa, IQ'sü düşük olan bir kişi 300 düşünce üretirken, IQ'sü 100'ün üzerinde olan birinin beyni günde 2 bin-3 bin düşünce üretiyor. 2 bin-3 bin düşünceyi yönetmek elbette daha zor. Bu sebeple bu düşünceleri yönetmek için biraz daha fazla beceri kazanmak gerekiyor. Vesveseler ve takıntılar aslında IQ'sü yüksek insanlara daha sık gelebiliyor. Hafif bir vesvese faydalıdır.

