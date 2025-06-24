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Haberler > Sağlık > Riskli diye ameliyat yapılmamıştı... 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı!

Riskli diye ameliyat yapılmamıştı... 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Riskli diye ameliyat yapılmamıştı... 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı!
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doğuştan göz bebeği kayması ve katarakt yüzünden görme kaybı yaşayan 53 yaşındaki kadın 20 yıl sonra ışığa kavuştu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından yapılan riskli ve komplike bir ameliyatla yeniden görmeye başlayan Şirin Kılıç “Dünyaları verseler almazdım; bana gözümü verdiler. Çok mutluyum” dedi.

Hastanın doğuştan göz bebeği kaymış, göz bağları zayıflamış, kataraktı sertleşmiş bir durumda kendilerine başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Yusuf Yıldırım “Gittiği hastanelerde cerrahi çok riskli olduğu için önerilmemiş. Görmesi el hareketi hissi düzeyindeydi. Ancak detaylı değerlendirme sonrası, doğru teknik ve deneyimli bir ekiple bu zorlu ameliyatın mümkün olabileceğini öngördük” dedi. Ameliyatta hem göze zarar vermeden sertleşmiş katarakt temizlendi hem de göz bebeği orta hatta alındı” diye konuştu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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