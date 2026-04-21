Son dönemde meningokok mikrobunun yol açtığı menenjit vakalarındaki artış, hekimleri endişelendiriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Genel Sekreteri Dr. Çınla Nişli Kaya, son dönemde artış gösteren meningokok menenjiti vakalarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, “Çocuklar ve gençler için hayati önem taşıyan menenjit aşısı aşı takvimine eklenmelidir” uyarısını yaptı.

"MENENJİT SINIR TANIMAZ"

Meningokok vakalarındaki en ciddi artışın İngiltere de yaşandığına işaret eden Dr. Kaya, “Bu bizim için bir uyarıdır. Çünkü menenjit sınır tanımaz. Bugün orada artıyorsa yarın burada da artabilir, -ki sahada bunun uyarılarını almaya başladık bile-. Menenjit, beyin ve omurilik zarlarının iltihabıdır. Özellikle meningokok kaynaklı olanlar çok hızlı ilerler. Saatler içinde ateş, kusma, bilinç değişikliği ve ense sertliği gelişebilir. Ciltte mor döküntü varsa tablo ağırlaşmış olabilir. Hayatta kalan hastalarda kalıcı nörolojik hasar, işitme kaybı, uzuv kayıpları gibi sonuçlar görülebilir” dedi.

