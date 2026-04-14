Zonguldak’ta menenjit şüphesi ile hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, 1 haftadır yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Menenjit iddiası sonrası kentte salgın endişesi artarken, öğrencinin babası hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek “Yüzde 70'lerin üstünde kanında enfeksiyon olmasına rağmen taburcu ettiler. Bu virüs 6- 12 saatte bütün vücudu ele geçirebiliyor dediler, bizim 96 saatimiz gitti” dedi.

Zonguldak’ta Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda okuyan 8.sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Çağla S. 4 Nisan’da ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleri üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Öğrencinin menenjit olabileceği şüphesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü’nün bildirimi ile vaka zorunlu hastalıklar sistemi kapsamında şüpheli vaka olarak kaydedilmişti.

"HASTANE İHMALİ" İDDİASI

Menenjit şüphesi haberleri sonrasında veliler arasında endişe artarken, Zonguldak Valiliği ikinci bir vakanın kaydedilmediğini, salgın riskinin şuan için bulunmadığını açıklamıştı.

Yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki Çağla S.

Çağla’nın hastaneye ilk götürüldüğünde yapılan kan tahlilinin ardından serum ve antibiyotik tedavisi verilip taburcu edildiği, ertesi gün durumunun ağırlaştığı, acilde yeniden benzer tedavi görüp taburcu edildiği iddia edildi.

ENTÜBE EDİLDİ

8 Nisan'da başka bir hastaneye kaldırılan öğrencinin menenjit şüphesiyle tedavisine başlandı. Beyin ameliyatı geçiren Çağla, entübe edildi. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören Çağla’nın babası Emrah Savaş, “Yüzde 70'lerin üstünde kanında enfeksiyon olmasına rağmen taburcu ettiler. Bu virüs, çok hızlı yayılan bir virüsmüş. '6- 12 saatte bütün beyni, bütün vücudu ele geçirebiliyor' dediler. Ama biz orada 4 günümüzü kaybettik. 96 saatimiz gitti” dedi.

VALİLİK: İKİNCİ VAKA YOK

Zonguldak Valiliği, velileri endişelendiren menenjit iddialarına ilişkin dün şu açıklamayı yapmıştı:

Yapılan çalışmalar kapsamında; yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, okul kantini çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatılmış, ayrıca ailelere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Basına yansıyan menenjit şüphesi haberleri hassasiyetle takip edilmekte olup, mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmemiştir. Başta Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisleri olmak üzere tüm sağlık birimleri konuyu Valiliğimiz koordinasyonunda hassasiyetle takip etmektedir.

Öte yandan söz konusu olayın ardında menenjit hastalığına karşı dikkat arttı. Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin menenjit hastalığı, bulaşma riskleri ve hastalık belirtileri hakkında konuştu.

“SALGINDAN BAHSETMEK DOĞRU DEĞİL”

Zonguldak ve çevresinde yayılan salgın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten uzman isim şöyle konuştu:

Baş ağrısı, kusma, ateş ve vücudundaki döküntü şikâyetiyle bu hastamız bize başvurdu. Menenjit ön tanısıyla bu hastamızı tedavi altına aldık. Hala tedavisi çocuk yoğun bakım servisimizde sürmekte. Bununla beraber birçok bize menenjit şüpheli vakalar bize gönderilmesine rağmen tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Şu anda Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına endişe etmelerine çok gerek yok. Şu anda münferit tek bir vaka mevcut. Bu vaka da tedavisi sürüyor.

BELİRTİLERİ NELER?

"Menenjit çok korktuğumuz bir hastalık. Ölümcül seyredebiliyor. Çeşitli sekeller bırakabiliyor. Sağırlık, zeka geriliği yapabiliyor o yüzden bizim her zaman çekindiğimiz ve korktuğumuz bir hastalık” diye uyaran Prof. Dr. İbrahim Etem, hastalık belirtilerini şöyle anlattı:

Merak edebilirsiniz bu hastalığı nasıl anlayacağız, baş ağrısı, bulantı kusma ve ateş üçlüsü bir arada olduğunda bu hastalığı aklımıza getirmemiz lazım. Doktorlar tarafından mutlaka çocuğumuzun değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer beraberinde bu üçlü bulgularla beraber döküntü ve bilincinde değişiklik oluyorsa çocukların menenjitten çok fazla şüphelenmek gerekiyor. Mutlaka bunun tanısını koymak için belinden su almak gerekiyor. Bazen hastalarımız belinden su aldırmak istemiyorlar. Ama bu tanıyı koymak için şart ve herhangi belirgin bir sıkıntı oluşturan durum değil.

Belirti Şüphelenilmesi Gereken Hastalık Tanı İçin Gerekli Tetkik Hasta Direnci Doktor Yorumu Baş ağrısı, bulantı, kusma ve ateş (üçlüsü bir arada) Hastalık (belirtilmeyen) Çocuğun doktor tarafından değerlendirilmesi Yok Bu üçlü olduğunda hastalığı akla getirmeli. Baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, döküntü ve bilinç değişikliği (birlikte) Menenjit Belden su almak (lomber ponksiyon) Bazen hastalar belinden su aldırmak istemiyor. Tanı koymak için şarttır, belirgin bir sıkıntı oluşturan bir durum değildir.

BULAŞICI MI?

Pişkin, hastalığın koronavirüs gibi hızla yayılmadığını belirterek “Eğer yakın temaslı olmadığınız müddetçe menenjit vakasıyla sizin menenjit olma ihtimaliniz çok düşük. Özellikle adolesan ve ergen gruptan daha çok korkuyoruz. Bu yaş grubunda meningokok mikrobunun taşıyıcılığı çok daha fazla gözüküyor” dedi.

