Zonguldak’ta bir ortaokulu öğrencisinin menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin Zonguldak Valiliği açıklama yaptı. Valilik, ikinci bir vaks tespit edilmediğini belirterek “Yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, okul kantini çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatılmıştır” dedi.

Zonguldak’ta Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü yüksek ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

MENENJİT ŞÜPHESİ

Öğrencinin menenjit olabileceği şüphesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü’nün bildirimi ile vaka zorunlu hastalıklar sistemi kapsamında şüpheli vaka olarak kaydedildi.

Halk Sağlığı ekipleri tarafından okulda inceleme ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, okul kantini çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatıldı.

İKİNCİ VAKA YOK

Söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan Zonguldak Valiliği, menenjit şüphesi haberlerinin hassasiyetle takip edildiğini, mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmediği belirtti.

KORUYUCU TEDAVİ BAŞLADI

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

Yapılan çalışmalar kapsamında; yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, okul kantini çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatılmış, ayrıca ailelere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Basına yansıyan menenjit şüphesi haberleri hassasiyetle takip edilmekte olup, mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmemiştir. Başta Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisleri olmak üzere tüm sağlık birimleri konuyu Valiliğimiz koordinasyonunda hassasiyetle takip etmektedir.

MENENJİT NEDİR?

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen, meninks adı verilen koruyucu zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle virüsler, bakteriler veya mantarlar gibi mikroorganizmaların bu bölgeye ulaşması sonucu meydana gelir.

5 YAŞ ALTI İÇİN RİSKLİ

Menenjit her yaşta görülebilse de özellikle 5 yaş altı çocuklar, gençler (16-25 yaş) ve 55 yaş üstü bireyler daha yüksek risk altındadır. En etkili korunma yöntemi, rutin ve özel menenjit aşılarını yaptırmaktır. Ayrıca el hijyenine dikkat etmek ve kalabalık ortamlarda yakın temastan kaçınmak bulaşma riskini azaltır.

