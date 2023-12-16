Türkiye Hastanesine mükemmellik sertifikası

16 Aralık 2023 02:49 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 02:50

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türkiye Hastanesi, tıbbi ve işletme uygulamalarını başarılı şekilde yürüten en iyi sağlık kuruluşlarına verilen, uluslararası American Accreditation Commission International (AACI) akreditasyonu belgesi almaya hak kazandı. AACI belgesi, AACI Türkiye ve Hazar Denizi Ülkeleri CEO’su Ömer Peşinci tarafından Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı’na takdim edildi. Türkiye Hastanesi bu belge ile uluslararası kalitede hizmet verdiğini kanıtlamış oldu.

SAĞLIK HİZMETİNE BEŞ YILDIZ

Türkiye Hastanesi, bütün dünyada sağlık hizmetleri kuruluşlarının akreditasyonu ve klinik mükemmellik sertifikasyon değerlendirmesini yapan en prestijli kurum olan American Accreditation Commission International AACI’nin detaylı inceleme sürecinden başarıyla geçerek bu sertifikayı almaya hak kazandı. Bu süreçte hastane yönetimi ve sağlık personelinin, hastalarına daha güvenli ve kaliteli hizmet sunmak için gerekli tüm standartları yerine getirip getirmediği araştırıldı. Hasta güvenliği, tedavi kalitesi, personel eğitimi ve sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi gibi alanlarda uluslararası kabul görmüş kriterlere uygun olduğunu kanıtlayan Türkiye Hastanesi, layık görüldüğü bu akreditasyon sayesinde 5 yıldızlı hastaneler kategorisine dâhil oldu.

ULUSLARARASI STANDART

Törende yaptığı konuşmada AACI akreditasyonunu sadece bir başarı olarak değil, aynı zamanda sürekli gelişim ve iyileştirme yolculuğunda önemli bir adım olarak gördüklerini söyleyen Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı “Türkiye’nin ilk butik hastanesi olma özelliğini taşıyan ve 1991 yılından beri hizmet veren Türkiye Hastanesi, bugün yıllardır sürdürdüğü kaliteli hizmet yolculuğunu AACI belgesi ile taçlandırdı. Hastanemiz, hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu sağlık kurumları içinde yer alıyor. Hastalarımız bundan böyle aynı zamanda uluslararası akredite bir kurumda tedavi görmenin güvenliğini ve kalitesini deneyimleyerek, sağlık hizmetlerinden en yüksek düzeyde fayda sağlama şansına sahip olacaklar” dedi.

Türkiye Hastanesinin hizmet kalitesinin ulusal kurumlar tarafından verilen kalite belgelerinden sonra uluslararası bir kurum tarafından da akredite edilmesinin Türk hastanecilik hizmetleri açısından son derece değerli olduğunu ifade eden Odabaşı “Hastanemiz Bebek Dostu Hastane, Yenidoğan Bebek Dostu Hastane ve Yeşil Dostu Hastane sertifikalarına sahip. Hâlihazırda Anne Dostu Hastane olmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neredeyse bütün hizmetlerimizi sertifikalandırıyoruz” diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNDE

AACI Kalite Belgesine sahip olmak ülkemizde son yıllarda önem kazanan sağlık turizmi açısından da önemli avantajlar sağlıyor. AACI Kalite Belgesi, uluslararası alanda tanınan bir belge olduğu için önemli bir referans noktası niteliğinde. Bu bakış açısıyla bu belgeye sahip hastaneler yabancı hastaların da güvenle tercih ettiği kurumlar oluyor.